ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

«В ходе приема граждан обсудил проблемы трудоустройства со студентами, обучающимися на фельдшеров. Девушка из Моргаушского района мечтает после окончания учебы устроиться в службу скорой помощи. Желание благородное. Объяснил нюансы, с которыми ей в последующем придется столкнуться. Целевое направление — удобный инструмент, который помогает медучреждениям обеспечить себя необходимыми кадрами, а выпускникам — не думать о поиске работы. Однако необходимо построить работу таким образом, чтобы исключить случаи, когда выпускник отказывается от последующего трудоустройства».