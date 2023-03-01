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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,
председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

«В ходе приема граждан обсудил проблемы трудоустройства со студентами, обучающимися на фельдшеров. Девушка из Моргаушского района мечтает после окончания учебы устроиться в службу скорой помощи. Желание благородное. Объяснил нюансы, с которыми ей в последующем придется столкнуться. Целевое направление — удобный инструмент, который помогает медучреждениям обеспечить себя необходимыми кадрами, а выпускникам — не думать о поиске работы. Однако необходимо построить работу таким образом, чтобы исключить случаи, когда выпускник отказывается от последующего трудоустройства».

Опубликовано: 30 марта 2023 г.


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