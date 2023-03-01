Российские вузы готовятся внедрять курс по основам российской государственности

По всей стране университеты обсуждают введение с нового учебного года обязательного курса «Основы российской государственности». Напомним, в конце января Президент России Владимир Путин поручил включить этот модуль в программы высшего образования, чтобы помочь молодежи выделить для себя ценностные ориентиры, которые позволят им стать настоящими гражданами своей страны.

Разработкой и внедрением курса занимаются преподаватели, исследователи, эксперты, объединенные проектом «ДНК России», призванным вовлекать научное сообщество в решение важных государственных задач. В марте при поддержке Минобрнауки России и общества «Знание» на разных площадках проводились конференции с участием руководителей вузов и ученых, где обсуждались содержание и методики преподавания будущей дисциплины. Одна из таких встреч прошла на днях и в Нижнем Новгороде.

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского собрались представители 30 вузов из 12 регионов России. В течение двух дней ректоры, проректоры, профессорско-преподавательский состав ведущих университетов Приволжского федерального округа думали над тем, какие темы и разделы нужно включить в курс, в каком формате он будет проходить и как подать материал так, чтобы разговор с молодежью получился интересным и современным. Как говорил ранее руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, «Основы российской государственности» станут междисциплинарным курсом: в него войдут элементы истории, социологии, психологии, политологии, философии, экономики, географии…

Участвовали в конференции и представители Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова: ректор Андрей Александров, проректор по молодежной политике и социальной работе Александр Цветков и декан юридического факультета Елена Иванова. По словам Александрова, сейчас необходимо качественно подготовить преподавателей, которые будут вести занятия: ведь именно от них зависит, как студенты воспримут информацию, какое видение предмета получат. «Важно, чтобы получаемые знания тесно соприкасались с окружающей ситуацией: студентам необходимо не столько изучить теоретический материал, сколько воспринять его через реальное участие в жизни своего вуза, своего региона и страны в целом», — обратил внимание ректор ЧГУ.

К итоговому заседанию конференции присоединился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. «Очень важно, чтобы у молодежи сформировалось истинное видение истории, устройства мира, культуры и места нашей страны в процессе развития цивилизаций», — подчеркнул он значимость нового предмета для студентов. И поблагодарил экспертное сообщество за участие в создании курса, за работу по расстановке приоритетов, значимости и влиянию событий, личностей, достижений на укрепление российской государственности.

«Хотелось бы, чтобы студенты, которые будут обучаться по этой программе, знали, что страна нуждается в них: они обязательно будут востребованы и смогут себя реализовать, — добавил Игорь Комаров. — Именно в нашей стране бурлит жизнь. Это показывают история России, ее традиции, достижения во всех без исключения сферах. Причем как прошлые, так и, уверен, будущие. И мы будем приумножать наследие России».

СПРАВКА «СЧ»

Аналогичные конференции прошли также во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Ярославле, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. По словам руководителя проекта «ДНК России» Андрея Полосина, предложения участников обсуждений лягут в основу содержания новой дисциплины. Уже 10 апреля комиссия при Минобрнауки РФ намерена утвердить концепцию курса.