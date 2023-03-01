Виновник наезда на пешехода полгода скрывался в Москве

В суде решали судьбу лихача, который сбежал после наезда на пешехода и более полугода скрывался от полиции…

От кадров, запечатлевших момент этого июньского ДТП прошлого года на регулируемом перекрестке Эгерского бульвара с улицей Ленинского комсомола, холодеет душа. «Четырнадцатая» мчится на «красный», не ожидавший этого пешеход пытается сделать шаг назад, но его подбрасывает вверх разогнавшийся автомобиль. «Скорую» для пострадавшего мужчины вызвали очевидцы, они же предоставили полиции видеозапись наезда с регистратора. А виновник происшествия даже не притормозил — сбежал, бросив автомобиль в ближайших дворах…

Полицейские не сомневались, что за рулем ВАЗ-21140 в роковой вечер был 31-летний чебоксарец. Этот лихач не раз попадался инспекторам ГИБДД пьяным, за что его даже привлекали к уголовной ответственности. Возможно, приложился к бутылке и сейчас — поэтому и думал прежде всего о том, как быстрее унести ноги. Дома подозреваемого в наезде стражи дорог уже не застали — мужчина, в спешке собрав вещи, покинул республику и был объявлен в федеральный розыск.

Спустя почти полгода сотрудникам уголовного розыска удалось напасть на след беглеца, который, как выяснилось, скрывался в Москве. Оперативники получили информацию, что «объект» сел на междугородный автобус, следовавший в Чебоксары, после чего по прибытии ему обеспечили соответствующий «прием» на автовокзале.

Следователем отдела по расследованию ДТП Следственного управления МВД по Чувашии Сергеем Артемьевым, в производстве которого находится уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ, было подготовлено ходатайство в суд на арест 27-летнего фигуранта. С учетом обстоятельств ДТП, привычки чебоксарца пить за рулем и стремления любой ценой избежать ответственности это казалось абсолютно продуманной и заслуженной мерой пресечения. Тем более что данное, хотя и небольшой тяжести, но преступление было совершено подозреваемым в период испытательного срока за предыдущую судимость. Однако Ленинский районный суд посчитал достаточным отправить задержанного под домашний арест. Хорошо, если розыскникам снова не придется бегать за рецидивистом по всей России…

В период с 15 по 16 марта на территории Чувашской Республики прошел очередной этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». За два дня оперативникам удалось задержать 18 преступников, 9 из которых находились в федеральном розыске. Помогли и коллегам из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, МВД по Республике Мордовия. В ближайшее время «граждане уголовники» вернутся туда, где «наследили». Продолжался и поиск без вести пропавших, в чем полицейским активно помогает общественность. 12 человек найдены…