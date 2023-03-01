«Чебоксарские ястребы» в Казани победили и хозяев, и «Южного слона»

«Чебоксарские ястребы» провели заключительные встречи второго этапа регулярного чемпионата высшей лиги по баскетболу среди команд, занимающих 5-8 места. Подопечные Диана Шалева сыграли три игры в Казани. В первом матче чебоксарцам противостояла команда «Нефтехимик» (Тобольск). Наши баскетболисты, увы, не смогли навязать борьбу, проиграв встречу с огромной разницей в 53 очка. Срочно нужно было выбираться из крутого пике. И «Ястребам» это удалось. Во второй игре чебоксарская команда вырвала победную концовку у баскетболистов «Южного слона» (Ставрополь) — 90:88. А затем — выиграла заключительный матч у хозяев паркета, дружины «РПФ-Университет спорта» со счетом 93:76. Регулярный чемпионат «Ястребы» завершили на седьмом месте.