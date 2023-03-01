За заслуги в области культуры

Указом Главы Чувашии от 16 марта почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Вазюковой Любови Степановне — мастеру народных художественных промыслов Чувашской Республики, члену Гильдии ремесленников Чувашии при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, Кряжинову Алексею Михайловичу — члену региональной общественной организации «Союз журналистов Чувашской Республики», Куцелай Елене Всеволодовне — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева, Мисиной Наталии Николаевне — заместителю Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки, Павловой Надежде Ивановне — заместителю министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Петровой Ирине Васильевне — преподавателю Моргаушской детской школы искусств имени Ф.С. Васильева, Рябчиковой Гюзалии Махсутовне — преподавателю Детской музыкальной школы имени народного артиста СССР М.Д. Михайлова, город Канаш.