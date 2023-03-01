Указом Главы Чувашии от 16 марта 15 жителей республики удостоены государственных наград

За отличную службу и добросовестный труд

За заслуги в укреплении законности и правопорядка награждены сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике:

орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» подполковник полиции Соловьев Максим Владимирович — начальник отделения обеспечения специальных операций специального отряда быстрого реагирования «Искра»; Почетной грамотой Чувашской Республики майор полиции Евдокимов Алексей Валентинович — старший оперуполномоченный (высотник) 2-го боевого отделения специального отряда быстрого реагирования «Искра», майор полиции Сорокин Андрей Семенович — командир 1-го оперативного взвода 2-й оперативной роты отряда мобильного особого назначения «Сувар», майор полиции Сусликов Александр Сергеевич — старший оперуполномоченный (взрывотехник) 2-го боевого отделения специального отряда быстрого реагирования «Искра».

За вклад в развитие агропромышленного комплекса в Чувашской Республике медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Курчаткин Николай Григорьевич — генеральный директор ООО «Авангард», Республика Татарстан.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Краснова Ирина Александровна — главный специалист-эксперт отдела по учету и распределению жилья администрации Московского района города Чебоксары; знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» — Кушникова Любовь Владимировна — главный специалист-эксперт по культуре отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы администрации Калининского района города Чебоксары, Уткина Ирина Александровна — начальник отдела контроля и исполнения администрации Московского района города Чебоксары.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Ахмед Наталье Алексеевне — артисту драмы высшей категории Чувашского государственного ордена Дружбы народов театра юного зрителя имени М. Сеспеля;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Радович Евгении Алексеевне — врачу общей практики (семейному врачу) 4-го отделения общей врачебной практики (семейной медицины) Центральной городской больницы;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Ларевой Надежде Егоровне — нотариусу нотариального округа г. Чебоксары;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Афанасьевой Ирине Яковлевне — начальнику планово-экономического отдела АО «Водоканал», г. Чебоксары.

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено работникам АО «АККОНД» (г. Чебоксары) Арсентьевой Тамаре Ивановне — начальнику конфетно-шоколадного цеха, Сергеевой Лидии Николаевне — оператору завертывающего автомата конфетно-карамельного цеха, Шалтыновой Розе Анатольевне — оператору расфасовочно-упаковочного автомата бисквитно-розничного цеха.