9,8 тонны эскимо и пломбиров отправилось на днях из Чебоксар в Монголию

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это уже вторая экспортная поставка в восточноазиатскую страну — первая была в декабре прошлого года, тогда общий вес мороженого составил более 8 тонн.

Как сообщают в Минсельхозе республики, перед отправкой мороженое прошло все необходимые проверки и получило заключение, что продукт соответствует требованиям страны-импортера.

«В условиях санкций отечественное производство продолжает развиваться, — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. — Из 37 стран, куда мы поставляли товары, 20 ввели против нас санкции. Но экспорт продукции АПК сохраняет свои объемы благодаря переориентации потока в дружественные страны».
Опубликовано: 16 марта 2023 г.


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