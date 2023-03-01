9,8 тонны эскимо и пломбиров отправилось на днях из Чебоксар в Монголию

Это уже вторая экспортная поставка в восточноазиатскую страну — первая была в декабре прошлого года, тогда общий вес мороженого составил более 8 тонн.

Как сообщают в Минсельхозе республики, перед отправкой мороженое прошло все необходимые проверки и получило заключение, что продукт соответствует требованиям страны-импортера.