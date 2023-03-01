От деятельности новоиспеченных инвесторов «в плюсе» только организаторы «бирж»

Инвестиции в кошелек мошенников

Только 14 марта в МВД по Чувашской Республике обратились трое пострадавших, решивших быстро «сколотить капитал» на виртуальных инвестиционных площадках. Люди «клюют» на навязчивую рекламу в интернете с обещаниями баснословных заработков и с головой бросаются в финансовые авантюры, не задумываясь о рисках и последствиях.

Здравомыслящего человека должно бы смутить, что на подобных «биржах» предусмотрено исключительно одностороннее общение с клиентами: вы оставляете заявку, вам перезванивают «страшно компетентные сотрудники» — сплошь главные консультанты, менеджеры и аналитики, готовые быстро развеять любые ваши сомнения. Это ведь так просто: вложил сумму (чем больше, тем лучше) и сидишь себе наблюдаешь, как она «обрастает нулями», округляя от удивления глаза… Инвестплощадки-то, как правило, международные, проекты крупные и громкие. Так, один из наших земляков до января нынешнего года был уверен, что «софинансирует» ни много ни мало «Северный поток-2»!

ВЛАДИМИР ЦАРЕВ,

член Общественного совета при МВД по Чувашии, эксперт по информационной безопасности: «К объявлениям и рекламе в интернете, предлагаю-щим сверх-прибыли от инвестирования, нужно относиться критично. Сверхбольшими процентами я бы назвал те, что в два и более раза превышают средний процент по банковским вкладам — 7–8% годовых. К тому же серьезные брокеры, такие как банки, крупные фонды, не станут гарантировать доход от вложений в биржевые инструменты, ведь на фондовом рынке бывают как взлеты, так и падения. Если есть интерес к этому виду деятельности, обращайтесь только к надежным брокерам. И начинать стоит с очень небольшой суммы, которую не жалко потерять в случае неудачи».

Долго любовалась персональным круглым счетом на одной из таких площадок и 48-летняя жительница Чебоксар, пока не попыталась превратить свои «кибердоходы» в реальные. Тогда и выяснилось, что вывести деньги ее инвестиционная компания не дает, притом что миллион с лишним рублей, вложенный в «дело», был не свой, а взятый в кредит. В такой же ситуации оказалась и 30-летняя чебоксарка, столь же «замечательно» распорядившаяся почти 3 миллионами кредитных рублей. И пришли дамы в полицию, не представляя, как теперь разыскать своих индивидуальных консультантов, переговоры с которыми проходили исключительно в мессенджерах или по скайпу, и вернуть деньги.

Желающим разбогатеть и жить на проценты хотелось бы напомнить, что в одночасье, без специальных знаний и опыта, успешным инвестором не станешь. А разного рода телефонные «помощники» на самом деле могут помочь лишь в одном — избавить вас от «лишних» денег.

Старший оперуполномоченный отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Чувашии Динар Садриев сообщил, что в прошлом году на эти «грабли» наступили почти 200 жителей Чувашии. Причем большинство потерпевших «инвестировало» мошенникам заемные средства. Сумма ущерба за неполные три месяца нынешнего года превысила 35 миллионов рублей!