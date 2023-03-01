Сегодня в торговом центре «Мега Молл» произошел пожар

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Чувашии Валерий Зеленин, сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 13.59. По прибытии пожарно-спасательных служб на место происшествия наблюдалось задымление на первом и втором этажах здания. В целях безопасности из торгового центра было эвакуировано 1200 человек. Одну женщину спасли при помощи специального оборудования. В ликвидации последствий пожара принимали участие 113 человек личного состава и 56 единиц техники.