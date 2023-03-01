В Чебоксарах до 25 апреля ограничат движение грузовиков

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает «Чувашинформ», временное ограничение коснется большегрузных машин общей массой более 6 тонн и нагрузкой на оси более 3-4 тонн. Мера ежегодная и направлена на то, чтобы предотвратить разрушение городских автодорог.

В ближайшее время установят запрещающие дорожные знаки и стационарные пункты весового контроля на въездах в Чебоксары по Марпосадскому, Канашскому, Алатырскому, Ядринскому, Вурнарскому шоссе. Грузоперевозчиков просят заранее выстраивать логистику и учитывать, что стоимость разрешений в этом году увеличилась. По данным администрации Чебоксар, средства, полученные в качестве компенсации за проезд по дорогам в этот период, будут направлены на их ремонт.

Опубликовано: 6 марта 2023 г.


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