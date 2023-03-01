Жители дома в Чебоксарах купили УАЗ для своего соседа-бойца

Жители одного из домов по улице Ахазова собрали для своего соседа, участвующего в специальной военной операции, гуманитарный груз. Они подготовили макароны, тушенку, сухари, которые сушили сами, а также сгущенку и конфеты. Помимо продуктов собрали для отправки подушки, одеяла и носки. Кроме того, неравнодушные люди скинулись всем домом на автомобиль УАЗ. В сборе груза им помогли фонд «Перле», Союз женщин Чувашии, администрация Чебоксарского района и инициативная группа «Зов Победы».

Как сообщает телеграм-канал «За гранью 21», гуманитарный груз был собран по просьбе нашего земляка Александра, который отбыл добровольцем в зону СВО. Сам он подводник, военный пенсионер, прошел переподготовку на оператора БПЛА. Сейчас Александр командует взводом, который находится практически на переднем крае, в шести километрах от позиций врага. Бойцы взвода от всей души благодарят Чувашию.