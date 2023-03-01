Педагог из Цивильска плетет маскировочные сети и обучает этому всех желающих

«Это как завязать ниточку на счастье…»

Пока чувашские мужчины отважно защищают рубежи Отечества, не менее важную миссию выполняют женщины республики. Они шьют и вяжут теплые вещи, заготавливают тушенку, собирают коробки с гуманитарной помощью для бойцов… Объединило желание помочь и жительниц Цивильска.

«Сколько у нас добрых, отзывчивых людей!» — не перестает удивляться социальный педагог из школы № 1 города Цивильска Валентина Гиляровская. К такому «открытию» она пришла, организовав в учебном заведении акцию по изготовлению защитных маскировочных сетей для участников СВО. Благое дело быстро переросло рамки школы, объединив многих цивилян и даже жителей соседнего Канаша и Козловки.

В название акции — «Мой вклад в победу» — педагог вкладывает особый смысл. «Мы не раз собирали гуманитарку в школе — родители и дети, конечно, отзывались. Но согласитесь: вещи, которые приносят ученики, куплены на родительские деньги. А материальная ситуация в семье бывает разной. Так и пришла идея: внести свой вклад в победу не за счет мамы и папы, а своими руками — сплести сети», — рассказала «СЧ» Валентина Гиляровская. Ее сразу же поддержали директор школы Татьяна Баранова и заместитель по воспитательной работе Марина Шефер, за что Валентина Леонидовна им очень благодарна. Серьезно отнеслись к делу дети и их родители: приходили плести по субботам и за несколько недель в феврале все вместе изготовили 16 маскировочных сетей, которые уже отправили на фронт. Там в боевых условиях военнослужащие накрывают ими свои блиндажи, технику, транспорт.

…Еще осенью, когда только началась мобилизация, и стало известно, что бойцам нужна экипировка, Валентина Гиляровская не смогла остаться безучастной. «Нужно было что-то делать, — говорит она. — А я умею хорошо и быстро шить. В прошлом я — профессиональный портной, в свое время была мастером производственного обучения, работала в ателье». Подумав, что сшитые ею вещи всегда найдется кому отправить и отдать, она засучив рукава засела дома за швейную машинку. Поначалу делала спальники, потом перешла на теплые флисовые толстовки и носки.

Постепенно стали присоединяться единомышленницы. Так, одной из первых откликнулась хозяйка швейного цеха Галина Камзина, которая не раздумывая предоставила свою производственную площадку в Цивильске. По выходным и после работы, несмотря на семью и завалы с заказами на работе, она кроила изделия для солдат. Потом подключились другие знакомые швеи, которые тоже не считались с личным временем. Команда добра, как ее называет Валентина Гиляровская, множилась на глазах.

Общими усилиями мастерицы сшили 30 спальников, 60 толстовок, несколько сотен носков. Средства на ткань собрали в коллективе школы № 1.

Кстати На прошлой неделе из Цивильска отправили очередную партию толстовок и носков, сшитых местными женщинами для российских бойцов. Изготовленные из мягкой теплой ткани вещи по достоинству оценили мужчины в полевых условиях.

А когда через мессенджеры и от прибывших на побывку мобилизованных земляков Валентина Леонидовна узнала, что требуются маскировочные сети, решила освоить их. По крупицам изучила в интернете, как их делать, нашла фабрику в городе Касимове Рязанской области, где изготавливают дель — специальное сетчатое полотно из капроновых нитей. Родной брат Владимир соорудил деревянные рамы, на которые натягивают сетку, чтобы удобнее было вплетать в нее кусочки материи.

Дело пошло быстро. В пустующем просторном помещении школы, где в будущем появится музей, сменяя друг друга, в любую свободную минутку работали учителя, подтянулись родители, школьники и даже детсадовцы. Малыши из соседнего детского сада № 7 с удовольствием включились в процесс и вместе с воспитателями сплели из зеленых лоскутков две сети. Закипела работа и в местном МФЦ, где рамки установили прямо в зале для приема посетителей. Сотрудники центра вплетают полоски в сетку во время перерывов, охотно включаются в работу и те, кто заглянул туда по делам.

А саму Валентину Леонидовну стали приглашать на мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей в другие города и районы республики. На фабрике в Касимове даже удивились такому большому спросу на дель в Чувашии, восхитившись патриотическим порывом жителей. «Конечно, приятно это было слышать», — рада цивилянка.

Плести маскировочную сеть хоть и несложно, но требуется определенная сноровка. Для полосок, например, подойдет не всякая ткань и не любого цвета. Снега на Донбассе уже почти не осталось, а потому не годится белый, бликующий материал. Обрезками нужной ткани, кстати, волонтеров обеспечил один из канашских предпринимателей, а несколько десятков метров дели Валентина Гиляровская закупила на средства неравнодушных людей, которые поддержали не руками, так деньгами. Размер сетей цивиляне подобрали 2х3 и 3х3 метра — так их удобнее складывать.

«Особенно радует, что дети приходят целыми классами, с родителями, в некоторых семьях в зону СВО мобилизованы близкие. Это и есть их вклад в победу. Так, была девочка с мамой, их папа сейчас на фронте. Мы так и сказали: сеть делаем специально для вашего папы. Представляете, как это для них важно! А дяде другой ученицы недавно вручили медаль «За отвагу». Ее бабушка Елена Федорова активно помогала комплектовать гуманитарную помощь, а сейчас по своей инициативе плетет маскировочные сети», — рассказывает соцпедагог.

Процесс, как правило, затягивается до позднего вечера — на одну сеть уходит по 3-3,5 часа, но люди не расходятся, пока не сделают работу до конца. «В плетении маскировочных сетей я вижу некий символизм, это как завязать ниточку на счастье…» — сравнивает этот процесс собеседница.

Но больше всего ее вдохновляет то, что маскировочные сети высоко оценили наши военные. Недавно Валентине Гиляровской прислал трогательное видео с фронта один из чувашских добровольцев (ему, кстати, 70 лет), ветеран Афгана, с искренней благодарностью землякам за их заботу. «Вы спасли жизни. Чисто человеческое, солдатское спасибо за то, что вы нам помогаете. Для нас это дорогого стоит. В этом и есть патриотизм», — обратился к педагогам, ученикам и родителям цивильской школы № 1 немолодой боец.

«Помните, в фильме «Горячий снег» генерал, герой Георгия Жженова, раздавая оставшимся в живых солдатам ордена Красной Звезды, произносит: «Все, что могу. Все, что могу лично». Наверное, и я скажу так же: все, что могу. Все, что могу лично. Только так», — говорит о себе цивилянка.

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Вернулись, чтобы в праздники побыть с любимыми

Более полусотни участников спецоперации сейчас находятся в отпуске в родной Чувашии. Как сообщает «Чувашинформ», военнослужащие приехали в республику, чтобы лично поздравить своих матерей, сестер, жен и дочерей с Международным женским днем.

По данным информагентства, правительство Чувашии не первый раз отправляет в зону СВО автобус для временного возвращения наших бойцов в семьи. Позаботится республика и о том, чтобы земляки благополучно были доставлены обратно. Напомним, Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода для всех участников специальной военной операции по защите Донбасса.

Елена Шмелева