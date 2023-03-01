Владимир Путин назвал терактом атаку диверсантов на Брянскую область

Сегодня украинские диверсанты атаковали два села, Любечане и Сушаны, у границы с Украиной, в одном из них взяли в заложники местных жителей.

Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками, сообщают российские СМИ. Есть жертвы среди мирных жителей — по последним данным, в результате нападения украинских националистов погибли двое мужчин, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок. Один человек числится пропавшим.

Первый комментарий по поводу случившегося глава государства дал в обращении к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника». Напавших на жителей Брянской области диверсантов он сравнил с террористами, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе, убили Дарью Дугину. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданские машины, видели, что там сидят гражданские лица и дети… И открыли огонь по ним», — сказал Президент. И добавил: «Ничего у них не получится. Мы их дожмем».

К 18 часам вечера, по сообщению ФСБ РФ, ситуация в населенных пунктах Климовского района находилась под контролем, проводились проверка и осмотр местности. Обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, начато разминирование. Проведение экстренного совещания Совбеза в связи с событиями в Брянской области не планируется, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. По его словам, Совет безопасности соберется на плановое совещание 3 марта.