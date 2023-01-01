Ядринский округ подвёл итоги и отправил помощь бойцам

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава республики Олег Николаев провёл совещание по подведению итогов социально-экономического развития Ядринского округа за 2022 год и задачах на 2023 год. С докладом на совещании выступил глава округа Станислав Трофимов, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашии Александр Рыбаков.

Глава также напутствовал отправку гуманитарного груза в зону СВО. В составе груза полевые передвижные бани, кровати для госпиталей, рации, лекарства. Были вручены благодарственные письма оказавшим помощь.

Опубликовано: 28 февраля 2023 г.


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