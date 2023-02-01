При пожаре в Чебоксарском районе в заброшенном доме погиб человек

Неспокойными выдались минувшие выходные для пожарных. В субботнее утро огонь уничтожил здание в деревне Кодеркасы Чебоксарского муниципального округа. Деревянное помещение давно пустовало. Но когда спасатели стали разбирать завалы на пепелище, обнаружили тело человека. Как сообщают в пресс-службе управления МЧС по Чувашии, личность погибшего сейчас устанавливается.

Трагедией могла бы обернуться и беспечность 26-летней жительницы однокомнатной квартиры дома № 1 по улице Дементьева в Чебоксарах. Как предполагают спасатели, воскресным вечером нетрезвая женщина была неосторожна при курении, из-за чего произошел пожар. Хозяйке квартиры еще повезло, что сгорела только ее кровать.

А вот 62-летнему хозяину дома в селе Рындино Порецкого муниципального округа не позавидуешь — мало того что огонь изрядно повредил жилье, сам мужчина получил ожоги.