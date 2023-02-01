Зигзаги судьбы Валерия Львова

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За свою спортивную карьеру Львов собрал внушительную коллекцию трофеев. Фото из личного архива Валерия Львова

Чемпиону мира по боксу, почетному гражданину Чебоксар 20 февраля исполнилось 70 лет

В стенах Чувашского государственного аграрного университета в эти дни проходят боксерские поединки среди юношей и юниоров. Первенство профспорттура Чувашии на призы главы города Чебоксары Евгения Кадышева приурочено к двум значимым событиям — ко Дню защитника Отечества и 70-летию прославленного чувашского боксера, победителя чемпионата мира-1978 Валерия Львова. Турнир и начался с трогательного момента — приветствия Львова под аплодисменты. Помимо самого Кадышева, среди поздравлявших, в частности, было и руководство Федерации бокса России во главе с ее генеральным секретарем Татьяной Кириенко. Ее визит в Чебоксары в первую очередь связан с юбилеем Валерия Константиновича.

На юбилей чемпиона мира специально приехала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

За несколько дней до юбилея корреспонденты «Советской Чувашии» навестили именитого ветерана. Львов не раз признавался в том, что с почтением относится к нашей газете. Памятуя об этом, мы решили подарить ему фирменную футболку с логотипом «СЧ» и портретом нашего земляка Андрияна Николаева. Футболку Львов примерил сразу же, в ней и рассказал нам о своей боксерской жизни, которая оказалась богатой на яркие события и которая могла оказаться вовсе не боксерской, если бы не напористость Валерия еще в подростковом возрасте.

Худой, как рентгеновский снимок

 

Дело в том, что в секцию бокса Львов смог попасть не с первой попытки. Изначально его там браковали из-за роста.
«В бокс почему я пошел? Потому что там мой брат занимался старший. Но меня не принимали, маленький был. Года три приходил, но никак не принимают: «маленький, маленький, худой, как рентгеновский снимок», говорят. И только когда в восьмом классе был, меня в «Динамо» принял тренер Степанов Михаил Степанович. Заслуженный тренер советский, даже был лучшим тренером Советского Союза в 1978 году», — рассказывает Львов.
Конечно же, юный Львов расстраивался, что его никак не принимают в секцию бокса. Но к этой ситуации он относился философски: «Допустим, идешь в кино, там написано: «до 16» или «до 18». Не пускают тоже. Обидно, понимаешь! В секцию не принимают — тоже обидно. Вот такой был. А так-то совсем уж не расстроился, конечно. Понимал, что в кино пойду, когда настанет время. То же самое и с боксом: понимал, что не поздно еще».
«Я занимался, конечно, усердно. Потихоньку-потихоньку втянулся до такой степени, что уже через год-два выиграл всесоюзное первенство «Динамо» по юношам в городе Орле», — поделился воспоминаниями юбиляр.

Комплимент от английского тренера и фото в New York Times

 

Как и у любого титулованного спортсмена, у Львова бывали и поражения. Но характер не дал нашему боксеру сломаться.
«Было время, когда и проигрывал тоже, были неудачи, где-то, может быть, сам виноват, где-то судьи тоже. Были такие моменты, да, но все равно терпел и в 72-м году на первенстве Советского Союза в Череповце я выиграл, был признан лучшим боксером и поехал на юниорское первенство Европы в Румынию. Выиграл и этот турнир и стал мастером спорта международного класса. Ездил и в Венгрию, Югославию, в том же 72-м году съездил в Англию, в Лондон на матчевую встречу. Тоже такой трудный бой, но выиграл хорошо. Английский тренер говорил: «Вот этот боксер Львов — у него большое будущее».

В 1973 году Львов вновь попадает в состав сборной СССР и вместе с ней отправляется в Нью-Йорк, на матчевую встречу с боксерами США. Там чувашского боксера ждал сюрприз, едва не сразивший Валерия наповал.
«Поселили нас в хорошую гостиницу прямо в центре Нью-Йорка, и на следующий день мы пошли тренироваться, — говорит Львов. — Нашли какой-то профессиональный клуб, там полуподвальное помещение, стоял запах пота такой, как будто чуть ли не в конюшне находишься. Начинаем потихонечку тренироваться, и тут я увидел на стене вырезку из газеты. Я по-английски не понимаю, но латинскими прочитал мою фамилию, Lvov написано, и вижу: моя фотография (у нас обычно такие фотографии делают иногда: «Их разыскивает милиция»). Думаю: елки-палки, это как так, что это такое? Думаю, сорвать что ли? Посмотрел по сторонам, подошел к переводчику: «Так-так, Виталий Борисович, фотография там». «Да, в сегодняшней газете, — говорит, — New York Times. Если надо, я тебе принесу».
Выяснилось, что в газете был опубликован анонс к предстоящей матчевой боксерской встрече США — СССР, в нем был представлен Валерий Львов.

Мазь, ускорившая победу

 

Вершиной карьеры Львова стал триумф на чемпионате мира-1978 в Белграде. В финале в весовой категории до 63,5 кг он победил югославского боксера Мехмета Богуевчи.
«Это был уже пятый мой бой на этом турнире. И руки маленько побиты, тут болит, там болит, здесь бровь разбита, все в ссадинах. Переживал, конечно. Но посмотрел на югослава, а он выглядит еще хуже меня. Думаю: неужели я могу ему проиграть? И выиграл, чисто выиграл по очкам. Не спешил, как говорится. Вся публика аплодировала. Из сборной СССР тогда трое чемпионами стали — я, Валера Рачков из Казахстана и Виктор Савченко с Украины.
Валера из Казахстана переехал в Москву, сейчас председатель судейской коллегии России по судейству бокса в Федерации. А вот о Савченко ничего не знаю. Раньше как-то общался через коммерсантов, через знакомых, которые ездили туда, в Днепропетровск. Он там, говорят, и ректором был, и депутатом Рады.
С поездкой Львова в Югославию связан анекдотичный случай. «Провожает государственный тренер по боксу Капусткин Александр Иванович — классный мужик, высокий такой, культурный. Говорю ему: «Вчера спину прихватило, еле разогнулся. В бане попарился, туда-сюда». Думал, ругать будет. А он говорит: «Плохо себя будешь чувствовать, не выступай». Я так раз — грудь немножко побольше. Думаю: как это, не выступать? Я говорю: «Что делать-то?» Он говорит: «Я позвоню туда, к тебе подойдет француз, даст разогревающую мазь».
Я прилетаю с командой боксеров, подходит француз, протягивает тюбик: «Мистер Львов?» «Да, да! Thank you very much». По-французски плохо знаю, что там говорить. Перед боем даю тюбик украинскому тренеру Коваленко Антону Александровичу, заслуженному тренеру Советского Союза, у него очень много классных боксеров. А он как размазал все по спине, как сметану. У меня спина горит, вот такие зрачки уже. Я говорю: «Вытирай!» Сам не могу, уже в перчатках, на ринг надо выходить. Вышел, там какой-то румын был, быстрее забил его в первом раунде и снова кричу тренеру: «Вытирай!» Представляешь, горит и все. Там всего капельку надо было намазать».

«…И тут звонит министр внутренних дел»

 

Впрочем, всего этого могло и не быть: из-за проблем со здоровьем Львов ранее был отчислен из сборной СССР. Руководство МВД предложило боксеру работу в их структуре. Так Валерий Константинович начал трудовую деятельность в службе охраны. Однако бокс не забросил и продолжал параллельно тренироваться.

На ринге Львов защищал цвета «Динамо», за его пределами работал в структуре МВД.

«Смотрю — главный тренер выступает по телевизору. И перед матчевой встречей СССР — США в Москве сильно хвалит боксера, который выступает в моем весе. Короче, выходит этот Коточигов Витя из Иркутска, сибиряк такой. Американец ему как дал — нокаут, представляете, лежит. Вот тренер хвастал-хвастал… Проходит время, вспомнили и обо мне. Министр МВД меня вызывает: «Алло. Поедешь на сборы тренировочные». Я говорю: «Товарищ министр, я не могу, у меня работы много. Мне отчеты надо делать». «Я тебе приказываю!» — говорит. В душе-то я радуюсь, конечно, но не могу ему это показать. Короче, мы полетели, там потренировался, выиграл чемпионат СССР и на мир поехал. Вот такая судьба».
…Вскоре Валерий Львов завершил карьеру боксера, но из бокса не ушел, стал тренером. В числе его подопечных был и Глава Чувашии Олег Николаев. «Он тренировался очень хорошо и сейчас хорошо боксирует, удары у него хорошие», — констатирует Львов.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:
«Валерий Львов внес колоссальный вклад в дело пропаганды и развития бокса как в Советском Союзе, России, так и далеко за их пределами. Его громкие победы на соревнованиях самого высокого уровня вошли в летопись спортивной славы страны как яркий пример мастерства, упорства и целеустремленности. Завершив карьеру спортсмена, Валерий Константинович посвятил себя подготовке спортивного резерва. И здесь в полной мере востребованы его энергия, большой опыт и авторитет».
Опубликовано: 21 февраля 2023 г.


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