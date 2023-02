Зигзаги судьбы Валерия Львова

Чемпиону мира по боксу, почетному гражданину Чебоксар 20 февраля исполнилось 70 лет

В стенах Чувашского государственного аграрного университета в эти дни проходят боксерские поединки среди юношей и юниоров. Первенство профспорттура Чувашии на призы главы города Чебоксары Евгения Кадышева приурочено к двум значимым событиям — ко Дню защитника Отечества и 70-летию прославленного чувашского боксера, победителя чемпионата мира-1978 Валерия Львова. Турнир и начался с трогательного момента — приветствия Львова под аплодисменты. Помимо самого Кадышева, среди поздравлявших, в частности, было и руководство Федерации бокса России во главе с ее генеральным секретарем Татьяной Кириенко. Ее визит в Чебоксары в первую очередь связан с юбилеем Валерия Константиновича.

За несколько дней до юбилея корреспонденты «Советской Чувашии» навестили именитого ветерана. Львов не раз признавался в том, что с почтением относится к нашей газете. Памятуя об этом, мы решили подарить ему фирменную футболку с логотипом «СЧ» и портретом нашего земляка Андрияна Николаева. Футболку Львов примерил сразу же, в ней и рассказал нам о своей боксерской жизни, которая оказалась богатой на яркие события и которая могла оказаться вовсе не боксерской, если бы не напористость Валерия еще в подростковом возрасте.

Худой, как рентгеновский снимок

Дело в том, что в секцию бокса Львов смог попасть не с первой попытки. Изначально его там браковали из-за роста.

«В бокс почему я пошел? Потому что там мой брат занимался старший. Но меня не принимали, маленький был. Года три приходил, но никак не принимают: «маленький, маленький, худой, как рентгеновский снимок», говорят. И только когда в восьмом классе был, меня в «Динамо» принял тренер Степанов Михаил Степанович. Заслуженный тренер советский, даже был лучшим тренером Советского Союза в 1978 году», — рассказывает Львов.

Конечно же, юный Львов расстраивался, что его никак не принимают в секцию бокса. Но к этой ситуации он относился философски: «Допустим, идешь в кино, там написано: «до 16» или «до 18». Не пускают тоже. Обидно, понимаешь! В секцию не принимают — тоже обидно. Вот такой был. А так-то совсем уж не расстроился, конечно. Понимал, что в кино пойду, когда настанет время. То же самое и с боксом: понимал, что не поздно еще».

«Я занимался, конечно, усердно. Потихоньку-потихоньку втянулся до такой степени, что уже через год-два выиграл всесоюзное первенство «Динамо» по юношам в городе Орле», — поделился воспоминаниями юбиляр.

Комплимент от английского тренера и фото в New York Times

Как и у любого титулованного спортсмена, у Львова бывали и поражения. Но характер не дал нашему боксеру сломаться.

«Было время, когда и проигрывал тоже, были неудачи, где-то, может быть, сам виноват, где-то судьи тоже. Были такие моменты, да, но все равно терпел и в 72-м году на первенстве Советского Союза в Череповце я выиграл, был признан лучшим боксером и поехал на юниорское первенство Европы в Румынию. Выиграл и этот турнир и стал мастером спорта международного класса. Ездил и в Венгрию, Югославию, в том же 72-м году съездил в Англию, в Лондон на матчевую встречу. Тоже такой трудный бой, но выиграл хорошо. Английский тренер говорил: «Вот этот боксер Львов — у него большое будущее».

В 1973 году Львов вновь попадает в состав сборной СССР и вместе с ней отправляется в Нью-Йорк, на матчевую встречу с боксерами США. Там чувашского боксера ждал сюрприз, едва не сразивший Валерия наповал.

«Поселили нас в хорошую гостиницу прямо в центре Нью-Йорка, и на следующий день мы пошли тренироваться, — говорит Львов. — Нашли какой-то профессиональный клуб, там полуподвальное помещение, стоял запах пота такой, как будто чуть ли не в конюшне находишься. Начинаем потихонечку тренироваться, и тут я увидел на стене вырезку из газеты. Я по-английски не понимаю, но латинскими прочитал мою фамилию, Lvov написано, и вижу: моя фотография (у нас обычно такие фотографии делают иногда: «Их разыскивает милиция»). Думаю: елки-палки, это как так, что это такое? Думаю, сорвать что ли? Посмотрел по сторонам, подошел к переводчику: «Так-так, Виталий Борисович, фотография там». «Да, в сегодняшней газете, — говорит, — New York Times. Если надо, я тебе принесу».

Выяснилось, что в газете был опубликован анонс к предстоящей матчевой боксерской встрече США — СССР, в нем был представлен Валерий Львов.

Мазь, ускорившая победу

Вершиной карьеры Львова стал триумф на чемпионате мира-1978 в Белграде. В финале в весовой категории до 63,5 кг он победил югославского боксера Мехмета Богуевчи.

«Это был уже пятый мой бой на этом турнире. И руки маленько побиты, тут болит, там болит, здесь бровь разбита, все в ссадинах. Переживал, конечно. Но посмотрел на югослава, а он выглядит еще хуже меня. Думаю: неужели я могу ему проиграть? И выиграл, чисто выиграл по очкам. Не спешил, как говорится. Вся публика аплодировала. Из сборной СССР тогда трое чемпионами стали — я, Валера Рачков из Казахстана и Виктор Савченко с Украины.

Валера из Казахстана переехал в Москву, сейчас председатель судейской коллегии России по судейству бокса в Федерации. А вот о Савченко ничего не знаю. Раньше как-то общался через коммерсантов, через знакомых, которые ездили туда, в Днепропетровск. Он там, говорят, и ректором был, и депутатом Рады.

С поездкой Львова в Югославию связан анекдотичный случай. «Провожает государственный тренер по боксу Капусткин Александр Иванович — классный мужик, высокий такой, культурный. Говорю ему: «Вчера спину прихватило, еле разогнулся. В бане попарился, туда-сюда». Думал, ругать будет. А он говорит: «Плохо себя будешь чувствовать, не выступай». Я так раз — грудь немножко побольше. Думаю: как это, не выступать? Я говорю: «Что делать-то?» Он говорит: «Я позвоню туда, к тебе подойдет француз, даст разогревающую мазь».

Я прилетаю с командой боксеров, подходит француз, протягивает тюбик: «Мистер Львов?» «Да, да! Thank you very much». По-французски плохо знаю, что там говорить. Перед боем даю тюбик украинскому тренеру Коваленко Антону Александровичу, заслуженному тренеру Советского Союза, у него очень много классных боксеров. А он как размазал все по спине, как сметану. У меня спина горит, вот такие зрачки уже. Я говорю: «Вытирай!» Сам не могу, уже в перчатках, на ринг надо выходить. Вышел, там какой-то румын был, быстрее забил его в первом раунде и снова кричу тренеру: «Вытирай!» Представляешь, горит и все. Там всего капельку надо было намазать».

«…И тут звонит министр внутренних дел»

Впрочем, всего этого могло и не быть: из-за проблем со здоровьем Львов ранее был отчислен из сборной СССР. Руководство МВД предложило боксеру работу в их структуре. Так Валерий Константинович начал трудовую деятельность в службе охраны. Однако бокс не забросил и продолжал параллельно тренироваться.

«Смотрю — главный тренер выступает по телевизору. И перед матчевой встречей СССР — США в Москве сильно хвалит боксера, который выступает в моем весе. Короче, выходит этот Коточигов Витя из Иркутска, сибиряк такой. Американец ему как дал — нокаут, представляете, лежит. Вот тренер хвастал-хвастал… Проходит время, вспомнили и обо мне. Министр МВД меня вызывает: «Алло. Поедешь на сборы тренировочные». Я говорю: «Товарищ министр, я не могу, у меня работы много. Мне отчеты надо делать». «Я тебе приказываю!» — говорит. В душе-то я радуюсь, конечно, но не могу ему это показать. Короче, мы полетели, там потренировался, выиграл чемпионат СССР и на мир поехал. Вот такая судьба».

…Вскоре Валерий Львов завершил карьеру боксера, но из бокса не ушел, стал тренером. В числе его подопечных был и Глава Чувашии Олег Николаев. «Он тренировался очень хорошо и сейчас хорошо боксирует, удары у него хорошие», — констатирует Львов.