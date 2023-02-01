Представители Чувашии завоевали награды на первенствах России по пауэрлифтингу и лыжным гонкам

Турнир по силовому троеборью проходил в Ямало-Ненецком автономном округе. В состязаниях участвовали порядка 250 спортсменов из 28 регионов страны. В условиях серьезной конкуренции представители Чувашии завоевали две медали: Анастасия Леонтьева победила в весовой категории до 47 кг среди девушек до 23 лет, а Анатолий Глазков занял второе место в весе до 53 кг среди юношей до 18 лет.

Хорошие новости пришли и из Сыктывкара. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 2 Павел Сергеев выиграл бронзовую медаль первенства России по лыжным гонкам в возрастной категории 15-16 лет. Наш спортсмен пробежал 10 км с результатом 24 минуты и 26,8 секунды, тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта.