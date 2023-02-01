Представители Чувашии завоевали награды на первенствах России по пауэрлифтингу и лыжным гонкам

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Турнир по силовому троеборью проходил в Ямало-Ненецком автономном округе. В состязаниях участвовали порядка 250 спортсменов из 28 регионов страны. В условиях серьезной конкуренции представители Чувашии завоевали две медали: Анастасия Леонтьева победила в весовой категории до 47 кг среди девушек до 23 лет, а Анатолий Глазков занял второе место в весе до 53 кг среди юношей до 18 лет.

Хорошие новости пришли и из Сыктывкара. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 2 Павел Сергеев выиграл бронзовую медаль первенства России по лыжным гонкам в возрастной категории 15-16 лет. Наш спортсмен пробежал 10 км с результатом 24 минуты и 26,8 секунды, тем самым выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Опубликовано: 21 февраля 2023 г.


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