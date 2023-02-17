Подписчица «СЧ» купила для бойцов генератор и бензопилу

Не так давно наша газета рассказала о ветеране–подводнике из Чебоксар Владимире Федоровиче Матвееве, вместе с сыном и снохой купившем и отправившем нашим бойцам, участникам СВО, бензопилу, теплое белье, фонарики и другие нужные вещи. Хорошая история получила неожиданное продолжение.

Статья о большой семейной посылке очень тронула жительницу Чебоксар Татьяну Ивановну. «Советскую Чувашию» она выписывает почти полвека, все главные новости узнает именно из нашей газеты. А после этой статьи в первый раз за всю давнюю дружбу с «СЧ» Татьяна Ивановна позвонила в редакцию, попросила связать ее с Матвеевыми — пусть, мол, они, как знающие люди, помогут ей приобрести то, что нашим ребятам действительно необходимо. Мы заочно познакомили Татьяну Ивановну и сноху Владимира Федоровича Ирину. А потом две добрые чебоксарки встретились и в минувшие выходные купили еще одну бензопилу, бензиновый генератор и все необходимые к ним принадлежности.

Как и бензопила, бензогенератор в военно-полевых условиях вещь очень полезная. Он пригодится везде, где затруднено снабжение электроэнергией: с его помощью можно включать обогревательное оборудование, холодильники, чайники и кипятильники.

«У меня как будто камень с плеч упал, — радуется чебоксарка. — Так давно хотела быть полезной, знать, что моя помощь дойдет до наших бойцов и будет ими принята. Спасибо газете, что рассказала о хороших людях, подсказала, как с ними связаться. Для меня «СЧ» — словно близкая подруга. И с Ириной, кстати, мы теперь подружились, оказалось, у нас много общего, обе мы садоводы».

Вот такая история. И вдвойне приятно, что благодаря «Советской Чувашии» сложилась цепочка добра, помощи и дружбы!

На днях очередная партия гуманитарного груза отправится на Донбасс. Вместе с ним нашим бойцам «улетит» и письмо Татьяны Ивановны с пожеланиями скорейшего возвращения домой с Победой. «Они ведь для меня как сынки, родные люди», — объясняет она.