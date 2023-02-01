Автоматические камеры хранения появятся на железнодорожных вокзалах Канаша и Шумерли

Всего в 2023 году в границах Горьковской магистрали ими планируется оснастить 14 вокзалов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Помимо двух точек в Чувашии камеры хранения будут установлены на вокзалах Дзержинска, Сергача, Коврова, Мурома и других железнодорожных городов. В зависимости от размера багажа пассажир сможет выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку — стандартную, среднюю или большую. При этом будет действовать гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

По данным Минтранса Чувашии, сейчас в республике шесть железнодорожных вокзалов — в Чебоксарах, Канаше, Шумерле, Вурнарах, Урмарах и Алатыре. Автоматические камеры хранения есть пока только на вокзале в столице республики.