«АККОНД» на ПРОДЭКСПО-2023: награды за высокое качество

В Москве прошла 30-я, юбилейная, Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023». И спешим сообщить приятную новость: чебоксарская фабрика «АККОНД» снова пополнила свою богатую копилку наград — ее сладкая продукция удостоена самой высокой оценки престижного форума отрасли, который входит в десятку крупнейших мировых выставочных проектов продовольственной тематики и является самой крупной выставкой России как по размеру площадей, так и профессиональному интересу и охвату рынка.

Лучшие образцы продуктов питания и напитков, новейшие технологии на выставке продемонстрировали более 2 тыс. компаний из 35 стран, в том числе из Европы, Азии, Южной Америки, Африки. Словом, это отличная возможность презентовать свои новинки, найти новые перспективные рынки сбыта продукции и провести с потенциальными партнерами переговоры о дальнейшем сотрудничестве и заключении взаимовыгодных контрактов. И кондитерская фабрика «АККОНД», нацеленная на расширение географии партнерства, успешно воспользовалась этой возможностью.

Кстати, в этом году фабрике исполняется 80 лет — дата, значимая не только для аккондовцев, но и для их партнеров. Поэтому помимо обсуждения с ними рабочих вопросов, показа новинок в линейке продукции, представители компании поблагодарили их за тесное сотрудничество и многолетнюю приверженность к чебоксарской продукции. Фабрика, являясь клиентоориентированной компанией, вручила именные дипломы российским и зарубежным дистрибьюторам за их вклад в продвижение бренда «АККОНД».

В рамках выставки ежегодно проводится дегустационный конкурс «Лучший продукт». По традиции, продукция фабрики была представлена на суд профессионального жюри и заслужила признание специалистов. Золотую медаль и диплом «Лучший продукт-2023» получили конфеты «Отломи», «Леди ночь» с черносливом, печенье-сэндвич «Добрянка» фундук, мини рулет «Рулик» и новинки этого года — конфеты «Трюфэ PREMIUM», «Слимо» Квадро с арахисом.

В условиях высокой конкуренции именно качество продукции становится единственной возможностью добиться успеха. И любителям сладкого не стоит переживать по поводу ухода ряда зарубежных брендов с российского рынка: фабрика работает только с проверенными поставщиками сырья, на современном оборудовании и выпускает продукцию в соответствии с международным стандартом качества ISO 22000:2018. Потому нисколько не удивляет, что кондитерские изделия фабрики «АККОНД» получили наивысшую награду — ГРАН-ПРИ в конкурсе «Достижения в импортозамещении»: конфеты «Отломи», «Адель» с цельным миндалем, десерт «Ломтишка» глазированный, печенье «ТРИО» какао с начинкой со вкусом Пломбира, шоколад молочный «Шоко-кроко» со злаками отмечены золотыми кубками в этой номинации.

— Фабрика оснащена современным оборудованием, наращивает ассортимент и объемы выпускаемой продукции, — отметил генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов. — Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. В планах — новые амбициозные проекты, инвестиции в современные производственные линии, расширение складских помещений и строительство новых производственных корпусов для обеспечения возрастающих потребностей рынка сбыта. Главную свою миссию видим в том, чтобы каждый россиянин мог побаловать себя и близких отечественными сладостями.

Нашу продукцию сегодня знают как в крупных мегаполисах, так и в малых населенных пунктах — она распространяется по всей России. Задействованы абсолютно все каналы продаж: от дистрибьюции до площадок маркетплейсов, активно работаем с локальными и федеральными сетями — все это позволяет нам уверенно занимать свою нишу на рынке кондитерских изделий. И свои позиции мы будем только укреплять.

Вместе с тем аккондовские сладости успешно экспортируются более чем в 30 стран мира. При этом компания стремится к расширению границ экспорта: помимо того, что является одним из крупнейших экспортёров в Китай, «АККОНД» сегодня активно осваивает рынки стран Ближнего Востока и Азии, где российские кондитерские изделия становятся все более востребованными.

«И престижные награды выставки «Продэкспо», в очередной раз подтверждая высокое качество продукции фабрики, вселяют уверенность, что все у нас получится», — заявляет руководство компании.