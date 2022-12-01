Игорь Лахтиков: Уверенно идем к своей цели!

ООО «ВНИИР-Промэлектро» — ведущий в России производитель низковольтной, коммутационной аппаратуры для энергетических объектов, основным приоритетом которого является ответственность за качество выпускаемой продукции. Накануне празднования Дня энергетика мы поговорили с генеральным директором предприятия Игорем Лахтиковым.

— Промэлектро — одна из самых молодых компаний группы компаний «АБС Электро». Игорь Дмитриевич, расскажите про ее становление.

— История ВНИИР-Промэлектро неразрывно связана с историей ОАО «ВНИИР», также входящего в группу компаний «АБС Электро». Предприятие было образовано в 2006 году, и первые годы на нем производились только изделия, разработанные сотрудниками ВНИИРа в эпоху СССР. Со временем возникла нужда в модернизации выпускаемой продукции и освоении новых изделий общепромышленного назначения.

За 16 лет ВНИИР-Промэлектро стал одним из ведущих предприятий по производству низковольтной аппаратуры на российском рынке. Сейчас мы производим различного типа реле, которые отличаются как по функциональным параметрам, так и по назначению, контакторы и контактные узлы, электроустановочные изделия, магнитные пускатели, выключатели различного назначения, в том числе для электростроительных предприятий. Наша продукция пользуется большим спросом в компаниях энергетического сектора, на предприятиях ЖКХ, городского транспорта, РЖД, в нефтедобывающих, горнодобывающих, металлургических отраслях промышленности. Могу смело сказать, что больше тысячи различных компаний используют продукцию, производимую ВНИИР-Промэлектро. Одними из наших самых крупных потребителей являются АО «Трансмашхолдинг», АО «Щербинский лифтостроительный завод», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», корпорация «Проект-техника», ОАО «Российские железные дороги» и другие.

— Какие преимущества у продукции ВНИИР-Промэлектро на рынке перед конкурентами?

— Одни из самых больших конкурентных преимуществ, которые имеет на сегодняшний день ВНИИР-Промэлектро, — малые сроки изготовления продукции и, безусловно, качество. Начиная с 2018 года на всю нашу продукцию мы даем гарантию 17 лет. Любой потребитель, который пользуется нашими изделиями, может обратиться к нам, если возникнут какие-то проблемы, и получить либо консультацию, либо ремонт, либо замену изделия.

— ВНИИР-Промэлектро активно развивается, наращивая объемы производства и расширяя линейку выпускаемой продукции. Про какие изделия собственной разработки вы можете рассказать?

— На сегодняшний день ВНИИР-Промэлектро осуществляет полный цикл собственного производства. Одна из наших самых значимых разработок — электромагнитные промежуточно-указательные реле РЭПУ-12М, которые предназначены для применения в устройствах защиты, автоматики, управления и сигнализации. Это самый востребованный продукт нашего предприятия, который занимает около 40% от продажи всего номенклатурного ряда реле.

Также нами разработаны реле промежуточных серий РЭП 36, РЭП 37, РЭП 38, которые применяются в электрических схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок. Отдельно стоит упомянуть об успешно проделанной работе по модернизации указательных реле РЭПУ-12М, результатом которой стало улучшение качества и технических параметров изделия, снижение себестоимости производства. Данное реле вошло в 100 лучших товаров России в 2015 году.

В данный момент мы разрабатываем малогабаритные двухконтактные, трехконтактные и четырехконтактные реле модульной серии РП30. Данное реле является полным аналогом реле таких производителей, как Schrak, Finder, Relpol. Мы первая российская компания, которая начнет серийное производство этой продукции. Запуск запланирован на 2023 год. Также мы уже приступили и планируем завершить в будущем году разработку реле для печатного монтажа. Работы ведутся в рамках подписанного в ноябре 2022 года соглашения между ВНИИР-Промэлектро и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (постановление № 1252 от 24.07.2021 г.).

— Как мы понимаем, ВНИИР-Промэлектро готов к переменам, новым вызовам, реалиям?

— Однозначно. Сейчас идет расширение производства ВНИИР-Промэлектро, которое связано с несколькими аспектами. Во-первых, это, конечно, уход с российского рынка многих зарубежных компаний. И сейчас есть отличная возможность занять ниши, которые образовались на рынке. Во-вторых, мы запускаем серийное производство новых малогабаритных реле, о которых я говорил ранее. Мы наращиваем объем производства, закупаем новое оборудование, организуем новые рабочие места. В ближайшие два года ВНИИР-Промэлектро перейдет на двухсменный режим работы. Именно поэтому мы сейчас активно набираем высококвалифицированных сотрудников по рабочим профессиям. Одной из наиболее востребованных специальностей является монтажник радиоэлектронной аппаратуры, в обязанности которого входит как подготовка плат, блоков, корпусных ЭРЭ, так и монтаж блоков радиоэлектронной аппаратуры и сборочных единиц (ДСЕ). Также нам нужны слесари МСР, токари, шлифовщики, сварщики контактной сварки. В ближайшее время мы закупим две камеры вакуумных термопечей и, конечно, нужны будут дополнительные сотрудники — термисты.

— Как в целом вы охарактеризовали бы уходящий 2022 год? И какие задачи ставит предприятие перед собой на 2023 год?

— Для ВНИИР-Промэлектро 2022 год однозначно был удачный. Если говорить об объемных показателях, то мы показали рост продаж продукции на 31% по сравнению с прошлым годом.

Конечно, мы ставим перед собой грандиозные задачи. У нас есть программа развития, рассчитанная на ближайшие три года. Она связана как с расширением производства и организацией новых рабочих мест, так и с выполнением задуманных планов в рамках соглашения с Минпромторгом России. В планах — увеличить объем производства в несколько раз.

Конечно, данные показатели могут быть достигнуты только благодаря профессионализму, опыту и трудолюбию сотрудников ВНИИР-Промэлектро и всей группы компаний «АБС Электро», а также долгосрочным партнерским отношениям с нашими заказчиками.

Хотелось бы поздравить всех с профессиональным праздником — Днем энергетика, Новым годом и Рождеством! Желаю крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы и дальнейших успехов!

Диана Баранова