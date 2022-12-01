Десять из одиннадцати спортивных школ Чувашии подтвердили статус «олимпийского резерва»

Такое решение на днях было принято на заседании комиссии Министерства спорта Российской Федерации. Это звание присуждается учреждению на четыре года, когда среди воспитанников есть спортсмены, добившиеся высоких результатов в олимпийских дисциплинах.

Единственной спортивной школой республики, лишившейся этого высокого статуса, является спортивная школа № 4, специализирующаяся на подготовке хоккеистов и фигуристов.

«С потерей статуса принципиально меняются несколько вещей. Во-первых, учреждение теряет возможность привлекать федеральное финансирование. Во-вторых, ограничиваются возможности работать на высшее спортивное мастерство, то есть нельзя работать с теми, кто получил звание мастеров спорта», — прокомментировали в Минспорте Чувашии.

Соответствие статусу «олимпийского резерва» спортивных школ оценивается Минспортом России по одиннадцати основным показателям, три из них республиканской спортивной школой № 4 не были выполнены. Потеря статуса означает, что в последние четыре года воспитанники спортшколы не показали весомых достижений. В связи с этим 19 декабря руководитель спортшколы принял решение об уходе с поста директора по собственному желанию. Перед новым руководителем будет поставлена первоочередная задача восстановить этот высокий статус.

СПРАВКА «СЧ»

Статус «олимпийского резерва» сохранили за собой девять подведомственных Минспорту Чувашии республиканских спортивных учреждений — СШОР № 1 имени олимпийской чемпионки В. Егоровой, СШОР № 2, СШОР № 3, СШОР № 5 имени В. Кочкова, СШОР № 6, СШОР № 7 имени В. Ярды, СШОР № 8 имени олимпийской чемпионки Е. Николаевой, СШОР № 9, СШОР № 10 имени А. Трофимова, а также муниципальная спортивная школа по стрельбе из лука и настольному теннису имени И. Солдатовой.