Как физика и спортивный туризм помогли студенткам «заработать» по миллиону рублей

Заряжают энергией всех вокруг

Настоящим местом притяжения креативной молодежи со всей страны стал центральный выставочный зал «Манеж» в Москве. Под одной крышей собрались участники сразу нескольких федеральных проектов: национальной премии «Студент года», образовательного форума «Россия студенческая», стратегической сессии «Студенческое будущее», гастрольного тура победителей главной студвесны «Россия — страна возможностей» и, наконец, Всероссийского форума проекта «Твой ход». Всего площадка объединила порядка пяти тысяч человек, в том числе более 80 студентов и сотрудников Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Молодежный слет подарил участникам не только море впечатлений, но и несколько ярких побед. Чего стоит только ошеломительный успех подопечных факультета информатики и вычислительной техники — магистранта Анастасии Козловой и студентки выпускного курса Кристины Петровой, которые вернулись с форума миллионерами!

Код успеха

И это не какая-нибудь детская сказка, и даже не подарок судьбы, а скорее результат активной, неравнодушной и во многом созидательной студенческой жизни. Общаясь с такими ребятами, понимаешь, что им просто не сидится на месте: им интересно не только учиться, но и постоянно что-то выдумывать, творить, находиться в центре событий, причем не наблюдать, а делать все самим.

Словом, можно себе представить, какая энергетика витала в поточной аудитории главного корпуса ЧГУ, где прошла встреча ректора Чувашского госуниверситета Андрея Александрова с талантливой молодежью, вернувшейся из московской поездки. Здесь собрались проектные команды вместе со своими лидерами, амбассадоры и активные участники платформы «Твой ход», активисты студсовета и профкома, представители университетского киберклуба, «студвестники», чирлидеры. Каждый попытался дать ответ на вопрос, что сегодня нужно амбициозному молодому человеку с неуемной энергией, большим творческим потенциалом и задором для продвижения своей идеи и достижения успеха?

По мнению руководителя вуза, этот «код» складывается из нескольких составляющих. Во-первых, личная заинтересованность: тема не найдет продолжения, если человек не будет по-настоящему увлечен ею. Во-вторых, интерес общественный: как говорил на недавней встрече с молодыми учеными Глава Чувашии Олег Николаев, любая идея должна иметь своего потребителя. Наконец, задумку важно красиво упаковать и подать. В этом поддержат опытные наставники, научные руководители и университет в целом. Еще лучше, если за тобой стоит команда единомышленников, которая поможет претворить проект в жизнь. У Анастасии Козловой и Кристины Петровой этот «пазл успеха», судя по всему, сложился.

Одни проектируют, другие делают

Прежде чем рассказать, как это удалось нашим студенткам, поясним, что это за платформа такая, где молодым людям вот так просто раздают миллионы. Оказалось, что совсем не просто и далеко не всем. Уже давно на слуху крупный федеральный проект «Большая перемена», поддерживающий талантливых школьников. Так вот, «Твой ход» — это похожий проект, только рассчитан он на студентов. По сути, это возможность для молодых людей претворить идеи и мечты в полезные начинания для своего города, республики, страны. В числе главных организаторов мероприятия здесь также выступают Министерство науки и высшего образования, Росмолодежь, АНО «Россия — страна возможностей» и ряд других организаций.

Как рассказала корреспонденту «СЧ» начальник управления молодежной политики ЧГУ Ольга Семенова, проект существует второй год. Однако участие студентов в первом сезоне не было таким успешным. Ребята учли ошибки при подготовке проектов, поднабрались опыта и в этом году выдали, что называется, на-гора, преуспев в каждом из трех направлений платформы: «Определяю», «Создаю», «Делаю».

В первом треке, где участники только делятся идеями, победила второкурсница экономического факультета Юлиана Нигиль. Во втором, рассчитанном на тех, кто уже приступил к проектированию, успешно показали себя пятикурсница факультета информатики и вычислительной техники Дарья Яшкина и студентка первого курса факультета русской и чувашской филологии Анна Шуканова. В награду девушки получили турпутевку по программе «Больше, чем путешествие». Но наиболее ценно и значимо участие в треке «Делаю». За главный приз в миллион рублей тут борются те, кто не только что-то задумал и оформил это в виде проекта, но и претворил свою идею в жизнь. После встречи с ректором нам удалось поговорить с победительницами.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,

ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова: «Вуз не должен вариться только в собственном соку. Студентам и преподавателям нужно ездить на форумы, общаться. Успехи талантливой молодежи, молодых ученых в таких крупных образовательных проектах преумножают славу вуза, говорят о том, что университет — это место для претворения в жизнь самых смелых планов и идей. Кроме того, это огромная польза для студентов, они растут на примере других профессионалов, приобретают опыт, осваивают новые компетенции. И университет всячески помогает им в этом. Я бы не сказал, что это финансовые траты, это своего рода инвестиции в будущее. Ведь возвращаясь в альма-матер, эти ребята создают здесь творческую, научную, культурную, спортивную и волонтерскую среду для последующих поколений».

По тропам Заволжья и горам Геленджика

Проект Анастасии Козловой совсем не про информационные технологии, а про здоровый образ жизни, спортивный туризм и новые горизонты. Работа так и называется: «Открываем мир вместе». Трудилась над ней целая команда, особенно Анастасия благодарна председателю профкома Никите Афиногенову и ректору вуза Андрею Александрову, которые с большим энтузиазмом поддержали ее начинание.

Впрочем, за «проектом на миллион» стоит большая предыстория, которая началась еще когда Настя училась в Траковской средней школе Красноармейского района.

«С детства любила лыжи, участвовала в военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок», вместе с классом и учителем Владимиром Николаевичем Афанасьевым выезжали в Сосновку, учились ориентироваться по картам и компасу, проходили полосы препятствий, толком еще не понимая тогда, зачем нам все это. Просто было интересно!», — рассказала Анастасия.

Когда она поступила на физмат, то уже на первых занятиях физкультуры ее спортивные навыки приметил преподаватель кафедры физической культуры и спорта Артур Шугаев, он и предложил первокурснице вступить в команду по спортивному ориентированию. Так начались еженедельные тренировки в городских парках и рощах, в Заволжье. Вместе с наставником спортсмены побывали в Геленджике, где прошли сложнейший многодневный и, по мнению Насти, самый увлекательный в ее жизни горный маршрут.

Настя была активисткой, сразу влилась в ряды профсоюзного комитета университета, участвовала в организации разных спортивных мероприятий, при этом успевала и учиться, и сессию хорошо сдавать. Но именно «Твой ход» позволил ей по-настоящему загореться давней мечтой — дать новое дыхание своему любимому увлечению, сделать так, чтобы спортивным ориентированием в Чувашии снова стали увлекаться и взрослые, и дети.

«Мне кажется, эксперты, оценивая мой проект, прежде всего заметили мое огромное желание. К тому же в этой теме я как рыба в воде, и знаю все детали. Ошибкой многих ребят зачастую является то, что они выбирают не свою тему — ту, что им не по душе. А идеей нужно «гореть», — сказала обладательница главного приза.

При поддержке университета для желающих влиться в ряды «ориентировщиков» были организованы обучение, мастер-классы, походы. Финальной точкой Настиного проекта стал туристический слет, который прошел в мае этого года. Мероприятие собрало свыше ста участников. Но и это еще не конец. «Было бы здорово объединиться с другими вузами республики и провести совместный турслет», — загорелась новой идеей активистка.

Просто учиться — скучно

Тертым калачом в проектной деятельности можно назвать и Кристину Петрову. Еще в 2020 году на iВолге (молодежный форум) она получила грант (около 344 тыс. рублей) на реализацию любопытной идеи: показать школьникам, насколько может быть увлекательной такая сложная и непонятная, по мнению многих детей, наука как физика.

Начиналось все с простых мастер-классов для семиклассников. Увлеченные задумкой студенты ЧГУ, собрав коробки с нехитрым набором приборов и инструментов, стали ездить по школам и показывать разные опыты. К каждой встрече они серьезно готовились по вечерам: составляли программу, репетировали.

Ну а дальше — больше. Школы республики стали охотнее звать себе «научную бригаду» ЧГУ. Появилась команда последователей, желающих присоединиться к инициативным студентам. Так зародилась мысль продолжить и расширить проект.

Самое приятное, по словам Кристины, это то, что некоторые ребята, приходившие когда-то на мастер-классы, по-настоящему увлеклись физикой и, окончив школу, поступили в ЧГУ на технические специальности. А теперь они тоже хотят присоединиться к команде наставников и ездить по школам. «Мы не только обучили новую команду, но и расширили аудиторию, охватив школьников, начиная с 5-го класса, — рассказала Кристина Петрова. — Провели выездные мастер-классы почти в четырех десятках школ, наши занимательные опыты смогли посмотреть свыше тысячи ребят. Организовали фестиваль юных физиков, три олимпиады…»

КСТАТИ Что делать с миллионом рублей, обладательницы главного приза «Твоего хода» пока не решили. По условиям конкурса, его можно потратить на обучение или на улучшение жилищных условий.

Все это, конечно, не удалось бы сделать без весомой поддержки вуза и Центра одаренной молодежи «Эткер», добавила автор проекта. Благодарна она и своим единомышленникам — студентам-энтузиастам Ларисе Моляровой, Юрию Захарову, руководителю центра профориентации ЧГУ Ольге Васильевой и другим верным помощникам.

Сейчас Кристина Петрова оканчивает пятый курс и при этом уже работает. Свое дело она намерена передать преемникам. Однако и на достигнутом останавливаться не собирается. «Этот ход сделан! Впереди новые и более масштабные проекты», — уверена девушка. «А недостаточно просто хорошо учиться, работать и жить для себя?» — спросили мы ее на прощание. «Это же скучно! Своей энергией мы заряжаем всех вокруг», — широко улыбнувшись, ответила обладательница заветного миллиона…