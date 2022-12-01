В Национальной библиотеке прошла квест-игра для школьников «Уроки пенсионной грамотности»

Через квест — к пенсионным знаниям

Эта акция направлена на формирование у молодежи ответственного отношения к своей будущей пенсии.

Уроки пенсионной грамотности по инициативе Пенсионного фонда России проходят сейчас по всей стране. Изучают азы пенсионного законодательства и во всех городах и районах нашей республики — к школьникам и студентам приходят сотрудники Отделения ПФР по Чувашии.

В игре, прошедшей в Национальной библиотеке, приняли участие старшеклассники чебоксарской школы № 10. Ребята разделились на три команды и с большим интересом проходили по станциям «Социальные сети и сайты ОПФР», «Зачем нужен СНИЛС», «Моя будущая пенсия», «Материнский капитал», «Разгадай кроссворд». На этих станциях они узнавали, что такое СНИЛС, материнский капитал, как начисляются пенсионные коэффициенты, от чего зависит размер будущей пенсии и почему так важно, чтобы зарплата была официальной.

Резонный вопрос — зачем нынешним школьникам знать нюансы современной пенсионной системы и разбираться в ее деталях, если им до пенсии еще очень далеко? Но сегодня, в 21 веке, пенсия формируется по иным правилам, нежели у наших дедушек и бабушек. И молодым людям уже на пороге начала своей трудовой жизни необходимо знать, что влияет на размер пенсии, какими способами ее можно увеличить — чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях. «Прочитают, узнают для себя что-то новое — уже хорошо. Однажды перед ними обязательно встанет вопрос о пенсии, так пусть к этому моменту все это не будет для них пустым звуком», — рассказывает ведущий специалист-эксперт отдела организации работы клиентских служб Отделения ПФР по Чувашии Елена Свинцова.

Каждый человек должен понимать, например, последствия получения зарплаты «в конверте». «При этом у человека не формируется стаж, указывается низкий заработок, что влияет в будущем на размер пенсионных выплат», — говорит заместитель начальника отдела базы данных персонифицированного учета Надежда Давыдова.

По окончании игры ребята признались, что квест — это не скучно, а современно, эффективно и поучительно. И уже со знанием дела рассказывали — чтобы обеспечить себе достойную жизнь в преклонном возрасте, необходимо заработать продолжительный трудовой стаж. Причем есть профессии, позволяющие выйти на пенсию на несколько лет раньше. Это право имеют учителя, работники вредных производств, врачи, летчики, балерины и геологи….

А в финале «путешественников» по тонкостям пенсионного законодательства ждал сюрприз — за активное участие в игре все три команды в качестве приза получили торты.