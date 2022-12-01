Планерка Главы: обеспеченность промышленности кадрами, перевод в «цифру» массовых соцуслуг и архивов

Социально-экономическое развитие республики за январь — ноябрь текущего года демонстрирует позитивную динамику практически по всем основным макроиндикаторам. Предварительные итоги периода обсуждались на вчерашнем еженедельном совещании при Главе Чувашии Олеге Николаеве.

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Вопрос обеспеченности кадрами промышленных предприятий следует обсудить в ближайшее время на базе центра опережающей профессиональной подготовки совместно с Минобразования республики на предмет организации взаимодействия.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов вначале привел показатели за январь–октябрь. В сельском хозяйстве прирост производства составил 24%, во вводе жилья — 20%, в инвестициях в основной капитал — 37%, в среднемесячной зарплате — 15%. Динамика за январь–ноябрь в этих отраслях сохранилась примерно на таком же уровне. Стабильным остается рынок труда — уровень регистрируемой безработицы в ноябре составил 0,7% против 0,9% в том же прошлогоднем месяце.

Но в промышленности пока наблюдается небольшой спад — до 99,2%. В предыдущие месяцы он был больше, то есть наметилась тенденция к восстановлению объемов отрасли. Прежде всего в профильных для республики направлениях — электротехническом, выпуске автотранспортных средств. В нынешнем году создано пять новых промышленных кластеров.

Министр отметил как сдерживающий фактор в промышленности дефицит кадров в ведущих секторах. Порядка 2 тыс. человек требуется в электротехнике, машиностроении, легкой промышленности. Всего 43 системообразующих предприятия испытывают нехватку людей.

Глава республики напомнил, что многое делается в трансформации профессионального образования. Действует один центр опережающей профподготовки, создается второй. Есть необходимость руководителям предприятий собраться на базе действующего центра, чтобы обсудить с участием Минобразования план дальнейших действий в плане «расшивки» кадровой проблемы.

Доходы консолидированного бюджета за январь — ноябрь составили 83,7 млрд рублей, расходы — 76,1 млрд рублей, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Оба показателя выше аналогичного периода прошлого года. Доходы и расходы республиканской казны составили соответственно 73,9 млрд и 66,5 млрд рублей, что также выше прошлогоднего. Темпы роста доходов заметные — консолидированного бюджета на 13%, в том числе собственные — на 20,2%. Поступления в республиканский бюджет выросли на 9,5%, собственные — на 21%.

ПОРУЧЕНИЕ.

Всем муниципалитетам до 20 января 2023 года представить планы перевода массовых социально значимых услуг в цифровой формат. Минэкономразвития обеспечить мониторинг их реализации.

119 массовых социально значимых услуг населению выведены на порталы ведомств муниципалитетов, чтобы оказывать их в электронном виде. Но это не означает, что столь же активно ими пользуются. В этом году запланировано довести долю такого использования до 40%, сказал Дмитрий Краснов, за январь-ноябрь она составила 50%. В основном — за счет органов госвласти, а вот в муниципалитетах картина неважная. В большинстве из них «цифровой» уровень менее 5%. Лишь в Чебоксарах он выше 40% и в Канаше — около этого.

«Я сейчас никого из глав муниципальных образований пытать не буду. К этому вопросу вернемся после 20 января, — сказал Глава республики. — До этого срока главам надо подготовить планы «цифровизации» оказания массовых социально значимых услуг с разбивкой по месяцам и кварталам. А Минэкономразвития должен следить за выполнением этого».

ПОРУЧЕНИЕ.

Подготовиться к максимальному переводу в электронный формат архивных документов. Выработать необходимую стратегию.

Прошедшая муниципальная реформа потребовала в том числе работы по приему на хранение в муниципальные архивы документов упраздненных сельских администраций. В ближайшее время предстоит передать 95 тыс. дел из 291 поселения, доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Процесс осложняется нехваткой площадей для размещения документов. В пяти муниципалитетах загруженность полная, в других близка к этому. Поэтому уже сейчас необходимо на местах задуматься о подготовке новых хранилищ. 18 муниципалитетов уже представили свои предложения, еще в 7 вопрос пока открытый. Проблема серьезная, констатировала министр, ведь хранение документов в неприспособленных условиях угрожает их целостности.

В этой связи Глава республики указал, что один из путей надлежащей сохранности архивных документов — максимальный перевод их на электронные носители. Там же, где условия позволяют, можно хранить их и в обычном виде. Вместе с администрациями муниципалитетов надо проинспектировать состояния хранилищ.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров доложил об итогах реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» в 2022 году и планах на 2023 год. А Светлана Каликова рассказала, как прошла презентация Вышитой карты России и гала-концерт Всероссийского фестиваля художественного творчества «Звезды народного искусства» в Москве.