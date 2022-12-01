Бригады борются с отключениями электричества

Как уже сообщалось ранее, 14 декабря на всей территории республики было восстановлено нарушенное непогодой энергоснабжение. Но вчера в ГКЧС республики стали поступать жалобы на локальные отключения от жителей Канашского, Урмарского и Цивильского районов. Для восстановления подачи электроэнергии были созданы аварийно-восстановительные бригады.

В Канашском районе на месте аварии работают две бригады в количестве 6 человек, в Урмарском — четыре бригады из 13 человек, в Цивильском — три бригады из 9 человек. Оперативная группа ГКЧС Чувашии в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.