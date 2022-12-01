Бригады борются с отключениями электричества

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщалось ранее, 14 декабря на всей территории республики было восстановлено нарушенное непогодой энергоснабжение. Но вчера в ГКЧС республики стали поступать жалобы на локальные отключения от жителей Канашского, Урмарского и Цивильского районов. Для восстановления подачи электроэнергии были созданы аварийно-восстановительные бригады.

В Канашском районе на месте аварии работают две бригады в количестве 6 человек, в Урмарском — четыре бригады из 13 человек, в Цивильском — три бригады из 9 человек. Оперативная группа ГКЧС Чувашии в круглосуточном режиме ведет мониторинг ситуации. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время.

Опубликовано: 15 декабря 2022 г.


Читайте также:

В Марий Эл и Чувашии стартовали уроки безопасности тепла от «Т Плюс»
Игра моя — «КЭС-БАСКЕТ»!
Судебные приставы Чувашии познакомились с работой Чебоксарской ТЭЦ-2
Теплотрассы нуждаются в защите
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Энергетики Марий Эл и Чувашии присоединились к донорской акции «Т Плюс» - «Мы с тобой одной крови»
Заместитель исполнительного директора ЧЭСК ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.