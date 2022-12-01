Испытание непогодой выдержали достойно

Но надо делать выводы и обозначить слабые места

Последствия произошедших на днях погодных катаклизмов оказались достаточно масштабными, особенно в системе энергообеспечения. Из строя было выведено в общей сложности более 10 МВт мощности, от перебоев подачи электричества пострадали около 55 тыс. жителей республики в 15 муниципалитетах, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на вчерашнем заседании правительства.

Благодаря слаженной работе оперативного штаба под управлением руководства ГКЧС Чувашии, других подразделений устранение аварий шло четко, с быстрым анализом ситуации и принятием решений. Собственных сил и средств оказалось недостаточно, пришлось попросить помощи в шести соседних регионах — Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, Республике Мордовия. Олег Николаев поручил руководителю ГКЧС Сергею Павлову подготовить благодарственные письма в адрес губернаторов и руководителей служб, участвовавших в восстановительных работах. А также отметить наградами всех особо отличившихся участников из нашей республики.

Но расслабляться пока не стоит — еще есть населенные пункты без энергоснабжения, напомнил Глава. В самое короткое время оно будет восстановлено полностью по всей республике. Олег Николаев также обратился к жителям Чувашии с просьбой с пониманием отнестись к перенесенным неудобствам, устранить которые быстро, к сожалению, не удалось. «На это были объективные причины, — написал он чуть позже в своем телеграм-канале. — Нарушения касались не просто «низкой» стороны электросетей населенных пунктов. Было и большое количество обрывов на «средней» стороне — это 10 и 6 кВ, что имело более серьезные последствия».

Уже сейчас надо начать делать выводы из произошедшего, обозначить слабые места и вырабатывать действенные меры по укреплению системы противодействия чрезвычайным ситуациям, констатировал Глава Чувашии. Прежде всего, в энергоснабжении. Первые шаги в виде централизации в этой сфере уже сделаны, здесь взят курс на усиление инвестиционной составляющей с целью развития модернизации отрасли. Это должно значительно повысить надежность энергосистемы.