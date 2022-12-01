17 декабря ВТБ приглашает в экскурсионный тур по новостройкам Чебоксар

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе поездки жители Чебоксар смогут познакомиться и осмотреть строительные площадки, сравнить качество строительства квартир, изучить планировки и предложения разных застройщиков, условия бронирования квартир. Сэкономив время, участники тура посетят сразу несколько строительных площадок.

Экскурсия будет проводиться на комфортабельном автобусе, участие бесплатное.

Маршрут экскурсии:
  • Жилые дома позиция 2 и позиция 3 по ул. Б.Хмельницкого
  • МКР «Малинки»
  • Жилой дом по ул. Репина (Новая Богданка)
  • МКР «Олимп»
  • Жилой дом по ул. Ленинского Комсомола, 7
  • Жилой дом по проспекту Тракторостроителей, 6
  • МКР «Лента» — позиция 49
  • ЖК «Ялав» (Новый Город)

Время и место встречи: 17 декабря в 9.00 рядом с офисом ВТБ по адресу Президентский бульвар, 27а. Ориентировочное время окончания экскурсии – 14.30

Бронь места в автобусе по телефонам: 8-919-673-50-72 или 8-987-660-14-07

Опубликовано: 14 декабря 2022 г.


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