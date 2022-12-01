17 декабря ВТБ приглашает в экскурсионный тур по новостройкам Чебоксар

В ходе поездки жители Чебоксар смогут познакомиться и осмотреть строительные площадки, сравнить качество строительства квартир, изучить планировки и предложения разных застройщиков, условия бронирования квартир. Сэкономив время, участники тура посетят сразу несколько строительных площадок.
Экскурсия будет проводиться на комфортабельном автобусе, участие бесплатное.
Маршрут экскурсии:
- Жилые дома позиция 2 и позиция 3 по ул. Б.Хмельницкого
- МКР «Малинки»
- Жилой дом по ул. Репина (Новая Богданка)
- МКР «Олимп»
- Жилой дом по ул. Ленинского Комсомола, 7
- Жилой дом по проспекту Тракторостроителей, 6
- МКР «Лента» — позиция 49
- ЖК «Ялав» (Новый Город)
Время и место встречи: 17 декабря в 9.00 рядом с офисом ВТБ по адресу Президентский бульвар, 27а. Ориентировочное время окончания экскурсии – 14.30
Бронь места в автобусе по телефонам: 8-919-673-50-72 или 8-987-660-14-07