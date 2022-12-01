На «Московских ярмарках» к Новому году может появиться прилавок с чувашской продукцией

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Эту возможность обсудили на совещании в Минсельхозе республики.
Оператором-организатором по взаимодействию сельхозтоваропроизводителей с ярмарочными площадками является московская компания ООО «Русмаш-СНГ». Как отметил заместитель генерального директора компании Саиджон Шарипов, для обустройства регионального павильона рассматривается здание в районе станции метро «Верхние Лихоборы». Госучреждением «Московские ярмарки» здесь уже установлены 14 торговых прилавков, холодильники, весы. Оборудование предоставляется бесплатно.
По мнению Шарипова, будущий шоурум чувашских продуктов может начать работу к Новому году. Сначала в реализацию пойдут продукты с большим сроком годности, а впоследствии, с увеличением потока клиентов, можно предлагать и товары с малым сроком годности. «Приветствуется кооперация хозяйств, которая хорошо скажется на логистике поставок товаров из Чувашии в Москву», — добавил Саиджон Шарипов.

Напомним

В этом году чувашские сельхозпроизводители успешно участвовали во всероссийском гастрофестивале в Москве. Они представили натуральные и качественные продукты из региона — более 20 видов сыра ручной работы из козьего и коровьего молока, национальный мясной продукт «Шартан». Посетители фестиваля высоко оценили нашу продукцию.

Опубликовано: 13 декабря 2022 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
Супермаркеты уступают место магазинам шаговой доступности?
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
В Красноармейском районе из магазина украли ящик для пожертвований

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.