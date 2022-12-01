На «Московских ярмарках» к Новому году может появиться прилавок с чувашской продукцией

Эту возможность обсудили на совещании в Минсельхозе республики.

Оператором-организатором по взаимодействию сельхозтоваропроизводителей с ярмарочными площадками является московская компания ООО «Русмаш-СНГ». Как отметил заместитель генерального директора компании Саиджон Шарипов, для обустройства регионального павильона рассматривается здание в районе станции метро «Верхние Лихоборы». Госучреждением «Московские ярмарки» здесь уже установлены 14 торговых прилавков, холодильники, весы. Оборудование предоставляется бесплатно.

По мнению Шарипова, будущий шоурум чувашских продуктов может начать работу к Новому году. Сначала в реализацию пойдут продукты с большим сроком годности, а впоследствии, с увеличением потока клиентов, можно предлагать и товары с малым сроком годности. «Приветствуется кооперация хозяйств, которая хорошо скажется на логистике поставок товаров из Чувашии в Москву», — добавил Саиджон Шарипов.

Напомним

В этом году чувашские сельхозпроизводители успешно участвовали во всероссийском гастрофестивале в Москве. Они представили натуральные и качественные продукты из региона — более 20 видов сыра ручной работы из козьего и коровьего молока, национальный мясной продукт «Шартан». Посетители фестиваля высоко оценили нашу продукцию.