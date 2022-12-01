В Чувашии реализуется общественный проект ПФО «Ментальное здоровье»

Ментальное здоровье — дело важное, как и трудоустройство медиков на селе

С 2019 года Чувашия участвует в реализации общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье». Речь идет о сопровождении людей с расстройствами аутистического спектра. О том, как выполняется проект, говорилось на вчерашней еженедельной правительственной планерке, которую провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

По докладу министра труда и социальной зашиты Алены Елизаровой, в республике принята концепция сопровождения на 2020-2022 годы. Готовится распоряжение о ее продлении до 2024 года. На 1 декабря в регионе зарегистрировано 417 человек с такими расстройствами. Это больше на 47% по сравнению с 2019 годом, что связано в том числе с внедрением систем раннего выявления отклонений. На базе реабилитационного центра для детей Минтруда создан региональный ресурсный центр, что позволило четче выстроить работу по сопровождению. С начала нынешнего года число организаций, оказывающих помощь людям с расстройствами, увеличилось вдвое. Сейчас их насчитывается 168. Ведется реестр лиц с такими отклонениями с согласия самих пациентов. В настоящее время ставится задача повышения эффективности работы ресурсных классов в образовательных организациях, сказал министр.

Данный вопрос имеет межведомственный характер, напомнил Михаил Ноздряков. По оценке вице-премьера — министра здравоохранения Владимира Степанова, его реализация находится на достаточно высоком уровне, что не раз отмечалось на различных тематических мероприятиях в рамках ПФО. А самое важное — о проекте позитивно отзываются родители детей с отклонениями.

Не менее важная задача — обеспечение кадрами медицинских учреждений, в том числе на основе реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». О реализации этой задачи рассказал Владимир Степанов. Обеспеченность амбулаторными врачами в республике составляет 75,5% при плане 89,7%, средним персоналом — 76,2% при плане 85%. ФАПы укомплектованы на 76,2% при плане 85%.

Вышеназванные программы призваны снизить дефицит специалистов в сельских больницах. Желающим работать на селе предоставляются единовременные выплаты — с 2012 года их получили 627 врачей и 130 средних медработников. В 2022 году утверждена квота на предоставление таких выплат 120 медработникам. На 9 декабря данная квота исполнена на 75,5%.

Цифра 2295 договоров на целевое обучение медицинским профессиям заключено в Чувашии за 8 лет.

Ежегодно заключаются договоры на целевое обучение медицинской профессии. С 2014 года заключено 2295 таких договоров. Увеличены контрольные цифры по приему в Чебоксарский медицинский колледж за счет средств республиканского бюджета. Работает центр содействия занятости обучающихся и выпускников ЧГУ и медицинского колледжа. В 2022 году через эти центры трудоустроено 673 человека. Во всех медицинских организациях внедрена система наставничества. Кроме этого, есть меры поддержки в виде социальных выплат действующим работникам, в том числе на строительство жилья.

Показатели обеспеченности медицинским персоналом Михаил Ноздряков назвал «пугающими». Но, по словам министра, они повыше, чем в среднем по стране, что, конечно, не сильно радует. Разработаны новые меры стимулирования труда медиков. Но этого, видимо, недостаточно, констатировал спикер республиканского парламента Леонид Черкесов. Из 600 выпускников-медиков в этом году распределены непосредственно в больницы 300, куда направились остальные, спросил он. Есть проблемы и с учебной базой колледжа — ему сильно не хватает площадей, подчас приходится вести занятия в приспособленных помещениях. Михаил Ноздряков поддержал спикера, предложив совместно с депутатами и главврачами обсудить эти вопросы.

Об итогах смотра-конкурса на лучшее хранение техники в АПК и обновлении техники рассказал начальник Гостехнадзора Чувашии Владимир Димитриев. В течение сентября — октября комиссиями оценивалось состояние машинно-тракторных парков организаций агропромышленного комплекса, санитарно-бытовых помещений для механизаторов, выполнение и качество работ по постановке на длительное хранение самоходной и прицепной техники. Муниципалитеты активно подключились к данной работе, объявили районные конкурсы, в которых приняли участие 210 организаций агропромышленного комплекса, в том числе 149 сельскохозяйственных организаций и 61 фермерское хозяйство. По итогам районных конкурсов была направлена 31 заявка на участие в республиканском смотре-конкурсе. В республиканскую смотровую комиссию входят представители Инспекции, Минсельхоза Чувашии, общественных и научных организаций. После подведения итогов конкурса информация представлена в Межведомственную комиссию по подведению итогов экономического соревнования между сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами республики.

Победителями в номинации «За лучшую организацию хранения самоходных машин и других видов техники» были признаны СХПК им. Суворова Моргаушского района и среди крестьянских (фермерских) хозяйств КФХ Мартышкина Е.М. Батыревского района. В этих хозяйствах ежегодно улучшались условия хранения техники (строились площадки и ангары), на высоте также вопросы охраны труда, техника проходила ежегодные технические осмотры.

В органе Гостехнадзора Чувашии на сегодня зарегистрировано 26632 ед. поднадзорной техники. Ежегодно ее количество увеличивается, в том числе за счет поступления новой техники по господдержке.