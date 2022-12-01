В ВятГУ придумали алгоритм «упаковки» продуктов и методик для решения проблем в инклюзивном образовании

Онлайн-магазин «коробочных решений» был создан в рамках проведения Всероссийского форума, который был организован Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 24 по 25 ноября на площадке Вятского государственного университета

«Коробочное решение» – это методика, продукт или любая другая разработка, которую можно с легкостью внедрить в собственную образовательную программу без привлечения сторонних специалистов. По словам проректора по стратегическому развитию и проектной деятельности ВятГУ Константина Сергеевича Бажина, «коробочное решение» является продуктом, созданным «под ключ»:

«Такое решение нацелено на конкретные практические задачи, его можно быстро развернуть в непрогнозируемых ситуациях с наименьшими затратами ресурсов на организационном этапе.»

Магазин «Коробочных решений» помогает справиться с несколькими общевузовскими проблемами. «Коробочные решения» – прикладные, они позволяют подойти к созданию инклюзивной культуры в организации целостно, то есть вовлечь в процесс не только преподавателей и сотрудников ресурсных учебно-методических центров, но также сотрудников вуза, которые тоже взаимодействуют со студентами.

Это важно, потому что большинство программ повышения квалификации нацелены на преподавательское сообщество, когда как первым человеком, которого встретит абитуриент или студент с инвалидностью в стенах вуза, будет сотрудник: член приемной комиссии, охранник на входе, вахтер. Сотрудник должен заранее знать, как корректно помочь людям с разными группами инвалидности.

Другая не менее актуальная проблема, которую возможно решить при помощи магазина, – отсутствие быстрого обмена инклюзивными методиками между вузами. Онлайн-магазин «коробочных решений» представляет собой, в первую очередь, площадку-посредника с удобным алгоритмом взаимодействия между авторами «коробок» и заинтересованными в них лицами. При этом условия для передачи своего продукта определяет сам автор или юридическое лицо, которому принадлежит патент.

Таким образом, появляется возможность не только активного участия в развитии российской системы инклюзивного образования, но и мотивация к созданию такого качественного продукта, который можно тиражировать и продавать.

Константин Сергеевич Бажин рассказал, что создание алгоритма «упаковки» решений – новая инициатива. До недавнего времени университеты не учились описывать продукт как «коробочное решение», чтобы он был понятен другому и был полностью реализуем на практике без посредников:

«В дальнейшем мы планируем запустить специальный акселератор по упаковке лучших решений, чтобы эта практика прижилась и стала обычной для профессионального сообщества.»

Тема инклюзивного образования стала активно развиваться около 10-и лет назад, во время реализации государственной программы «Доступная среда». Так, согласно данным мониторинга Минобрнауки, на конец 2021 года в вузах уже обучалось около 32 000 студентов с ограниченными возможностями здоровья. При этом количество абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ с большой вероятностью продолжит расти. На это, по словам Константина Сергеевича Бажина, есть несколько причин: во-первых, в 2023 году в вузы придут абитуриенты, которые 11 лет обучались в условиях развития инклюзивного образования, в том числе школьники, которые привыкли к очному обучению вместе с одноклассниками без каких-либо нарушений в состоянии здоровья.

Во-вторых, с 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно новой части 8.1, лица с инвалидностью и ограничениями возможностей здоровья могут получить второе высшее образование бесплатно.

«Для нас это означает, что общее число абитуриентов и студентов разных нозологических групп увеличится. У этих студентов будут разные индивидуальные потребности, которые вуз обязан учитывать в проектировании образовательного процесса», – объяснил Константин Сергеевич Бажин.

Онлайн-магазин «коробочных решений» будет действовать на сайте Форума до конца 2022 года как для авторов, так и покупателей. Затем собранные решения планируют переместить на сайт Инклюзивного образования.

В магазине выставлено множество решений из разных регионов России. Ознакомиться с ними или предложить свое вы можете на официальном сайте.