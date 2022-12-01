Чувашское оборудование появится в вагонах-ресторанах РЖД

Речь идет о пароконвектоматах — универсальных печах, выпускаемых в АО «Чувашторгтехника». Пароконвектомат для железной дороги и иная техника для общепита прошли строгий аудит специалистов Тверского вагоностроительного завода. Вплоть до детального изучения производственного процесса непосредственно на предприятии.

Ранее в вагонах-ресторанах устанавливались изделия зарубежного всемирно известного бренда. После его ухода из России конструкторы «Чувашторгтехники» в кратчайшие сроки разработали аналог пароконвектомата, питающегося от внутренней сети железнодорожного состава. Причем речь идет не о пробной поставке нескольких изделий. Сотрудничество с производителем вагонов из Твери настроено на долгий срок, сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики.