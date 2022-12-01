В новостройках Чувашии жилья зарегистрировано меньше

С начала нынешнего года в Управлении Росреестра по Чувашии зарегистрировано более 112 тысяч прав на недвижимое имущество. По сравнению с прошлым годом увеличение составляет 14%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В лидерах регистрация права на земельные участки — 42764. На здания оформлено 18893 права, на помещения — 46841, на сооружения – 1646, на незавершенные объекты строительства — 335, машино-места — 637. Поставлен на кадастровый учет 20121 объект недвижимости — это на 10% больше, чем в прошлом году.

А вот на рынке жилья в новостройках ситуация ухудшилась. Количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья уменьшилось на 26% по сравнению с прошлым годом. За регистрацией ипотеки в 2022 году зафиксировано 11 145 обращений — на 37% меньше. Зато увеличилось количество государственных услуг, оказываемых в электронном виде.