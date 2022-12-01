За работу в сельской школе молодым педагогам добавят денег

Молодых педагогов республики, устроившихся на работу в малые города, деревни и села, поддержат денежными выплатами. Соответствующий Указ на этой неделе подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

Молодым специалистам, заключившим трудовой договор с образовательной организацией, находящейся в сельском населенном пункте либо поселке городского типа, будет установлена единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей за первый год работы, 40 тысяч — за второй год и 60 тысяч — за третий.

А их коллеги, устроившиеся на работу в учреждения образования городов с населением до 50 тыс. человек (это Канаш, Алатырь, Шумерля, Мариинский Посад и Ядрин), получат соответственно 10, 20 и 30 тысяч рублей.

В ближайшее время, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, будет принято постановление правительства республики, устанавливающее порядок предоставления единовременной выплаты молодым специалистам.