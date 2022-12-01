У жителей Чебоксар появилась возможность узнать об инклюзивном образовании через единый call-центр

В call-центре отвечают на вопросы школьников и студентов с инвалидностью о поступлении и обучении в вузе, а также консультируют сотрудников учебных заведений по организации инклюзивного учебного процесса.

На базе Вятского государственного университета действует Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья РУМЦ ВятГУ, у которого есть собственная справочная система – call-центр.

По данным call-центра, большинство поступающих вопросов связаны с довузовской подготовкой, поступлением, организацией учебного процесса, льготами, трудоустройством и нормативными документами, закрепляющими права инвалидов и лиц с ОВЗ. Например, РУМЦ может рассказать:

– Какими законами регламентируется работа центра занятости населения по трудоустройству инвалидов;

– Какие льготы предусмотрены для сотрудников-инвалидов;

– Куда может обратиться инвалид в случае, если он считает, что его право на труд нарушается работодателем;

– На какие аспекты адаптации на рабочем месте для инвалидов следует обратить внимание работодателю;

– Какие нормативные документы разрабатывает вуз для обеспечения образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;

– Каковы особенности подготовки образовательных материалов для дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ;

– Какими правами и обязанностями обладает студент с ОВЗ во внеучебной и волонтерской деятельности.

Если Вы, Ваш ребенок или ученик по состоянию здоровья нуждается в особых условиях, чтобы учиться и работать, call-центр готов бесплатно проконсультировать вас по номеру 8-800-222-43-50 или электронной почте rumc@vyatsu.ru с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов по московскому времени.