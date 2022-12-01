Аликовские рукодельницы изготовили вышитую карту своего района

Полотно размером 1,5 х 1,2 метра продемонстрируют в день закрытия Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и празднования 95-летия образования Аликовского района 16 декабря.

Как сообщается на сайте района, инициаторами акции выступили администрация района и Аликовский литературно-краеведческий музей. Необходимо было вышить территорию каждого сельского поселения в пределах обозначенного контура с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности.

Над созданием карт сельских поселений мастерицы трудились с 1 октября по 26 ноября. Все фрагменты, а их 12, по количеству поселений района, умелицы вышили вручную. При этом каждая из них свой «кусочек» вышивки постаралась сделать особенным — отразить «изюминку» поселения, вложить в нее особый смысл…

К примеру, Раскильдинское сельское поселение славится известными земляками. Один из них — поэт, прозаик, драматург Илья Семенович Тукташ, автор слов Гимна Чувашской Республики.

Мастерица Леонилла Ефремова, вышивавшая фрагмент поселения, отобразила на нем и образ поэта. Кроме того, на полотне нашлось место и для изображения матери с ребенком, церкви Рождества Пресвятой Богородицы и древа жизни, герба поселения и даже бытующей в народе легенде об основателях села Раскильдино.

Сегодня специалисты Аликовского литературно-краеведческого музея и члены кружка «В стране чувашской вышивки» заняты сбором фрагментов «Вышитого Аликовского района» в единое полотно.