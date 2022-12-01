Не гаснет памяти огонь. Республика в событиях и лицах. 6 — 12 декабря

6 декабря

1804 — в д. Сугут-Торбиково Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Виктор Петрович Вишневский, один из первых исследователей языка, быта и верований чувашей. В 1836 году издал грамматику «Начертание правил чувашского языка и словарь, составленные для духовных училищ Казанской епархии». Является автором ряда публикаций о религиозных верованиях чувашей, марийцев: «О чувашском языке», «О религиозных поверьях чуваш», «О религии некрещеных черемис». Занимался переводом на чувашский язык церковно-религиозной литературы, издал двуязычные учебные пособия.

1895 — в. Старый Ильмовый Куст Буинского уезда Симбирской губернии (ныне д. Старое Ильмово Дрожжановского района Республики Татарстан) родился Николай Сидорович Ефремов, драматург, один из организаторов Чувашского театра в Симбирске. Автор драмы «Пуян Карук» (Богач Карук) — одной из первых оригинальных пьес в репертуаре Чувашского театра в Казани.

1904 — в г. Москве родился Владимир Михайлович Кривоносов, композитор, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. В 1930-х годах работал преподавателем музыкально-театрального техникума в Чебоксарах, изучал чувашскую народную музыку. На фольклорных материалах им написаны исследования «Песенное творчество чувашского народа», «Краткое описание чувашских музыкальных инструментов и заметки об инструментальной музыке чувашей». Был зачинателем камерно-инструментальных и симфонических жанров в чувашской музыке.

1923 — при Центральном издательстве народов СССР создана чувашская секция. Издавала журнал «Eслекенсен сасси», газету «Чaваш хресченe», популярные книги по отраслям сельского хозяйства, художественную и общественно-политическую литературу.

1941 — в Чебоксарах начала формироваться 139-я стрелковая дивизия, личный состав которой более чем на 70 процентов состоял из жителей Чувашской АССР. Дивизия прошла боевой путь от берегов Волги до Эльбы, за подвиги заслужила почетное наименование “Рославльская”, награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени. 28 бойцов дивизии удостоились звания Героя Советского Союза.

7 декабря

1911 — в д. Чедино Чебоксарского района (ныне входит в черту г. Новочебоксарска) родился Яков Николаевич Николаев, организатор партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Начальник пограничной заставы в Белоруссии в ноябре 1941 года в Падчевских лесах в Польше организовал партизанский отряд, состоявший из вышедших из окружения и бежавших из плена красноармейцев, местного населения. В одном из тяжелых боев Я. Николаев, воевавший под боевым псевдонимом «Чуваш», геройски погиб, подорвав себя и окруживших его фашистов гранатой. В 1966 году посмертно награжден орденом Красного Знамени.

1938 — в д. Чиричкасы Цивильского района родилась Нина Ильинична Григорьева, народная артистка Чувашской АССР и РСФСР, лауреат премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова. Окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского. На сцене Чувашского государственного академического драматического театра имени К. Иванова ею создана замечательная галерея ярких высокохудожественных сценических образов. В 1986-1996 годах возглавляла Чувашское отделение Союза театральных деятелей.

8 декабря

1889 — в с. Икково Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Николай Васильевич Шубоссинни (Васильев), известный деятель чувашской дореволюционной и советской литературы. Учился в Симбирской чувашской школе, с 1907 года работал здесь в переводческой комиссии. В 1918–1937 годах занимал ответственные должности в хозяйственных и партийных органах Чувашии, был ответственным редактором журнала «Сунтал», руководителем оргкомитета Союза писателей Чувашской АССР, директором Чувашского НИИ социально-культурного строительства. Автор поэм и баллад, стихотворений и басен, литературно-критических статьей. Составил либретто для оперы «Сильби». Написанная им книга «Краткий очерк чувашской литературы» является первым крупным литературоведческим исследованием родной литературы. В 1937 году был необоснованно репрессирован, реабилитирован в 1955 году. Его именем названы улицы в Чебоксарах и в родном селе.

1915 — в д. Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Николай Яковлевич Михейкин. Работал звеньевым, бригадиром полеводческой бригады в колхозе имени Ленина Вурнарского района. За получение высоких урожаев зерновых культур в 1950 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1921 — в c. Шибылги Канашского района родился Алексей Григорьевич Григорьев. Работал на Канашском вагоноремонтном заводе, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в городах Казань, Красноярск, Челябинск. За успешное выполнение специального правительственного задания в 1962 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1937 — в Чувашию прибыл кандидат в депутаты Верховного Совета СССР первого созыва, легендарный летчик Валерий Павлович Чкалов. Газета «Красная Чувашия» так описывала это событие: «Никогда еще чебоксарская площадь не вмещала такого количества людей, какое пришло вчера на встречу с гордым соколом нашей Родины. Около пятнадцати тысяч человек заполнили все свободное пространство перед трибуной. Радостный гул прокатился по колоннам, когда появилась на трибуне долгожданная фигура. Тысячи рук поднялись в приветственном жесте. Народ взволнованно встречал своего любимца». За три дня легендарный летчик объехал пять районов республики, выступил на митингах избирателей в Канаше, Цивильске, Чебоксарах. 12 декабря состоялись выборы в Верховный Совет СССР, где он единогласно был избран депутатом по Горьковскому избирательному округу, в который входила и Чувашская АССР. 22 февраля 1939 года на карте Чувашии появился Чкаловский район с центром в селе Чкаловское — так были переименованы Батыревский район и татарское село Шыгырданы. В Чебоксарах есть улица Чкалова.

1957 — чувашском селе Четырла Шенталинского района Куйбышевской (ныне Самарской) области родился Николай Алексеевич Сидоров, генерал-майор. После окончания школы пошел по стопам старшего брата Виталия, который, получив образование в Ленинградском военном училище железнодорожных войск и военных сообщений, прослужив более двадцати лет в Вооруженных силах России стал генерал-майором. Н. Сидоров служил командиром взвода, роты, батальона в Хабаровском крае на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В 1993–2009 годах — начальник штаба, а затем командир железнодорожной бригады, корпуса. В 2003 году Указом Президента России ему присвоено воинское звание «генерал-майор».

1996 — роль Родиона Николаевича в «Старомодной комедии» А. Арбузова, поставленной на сцене Республиканского русского драматического театра, сыграл известный актер театра и кино Петр Сергеевич Вельяминов. Он приехал в столицу Чувашии спустя три десятка лет. Петр Вельяминов стал актером Русского драмтеатра в Чебоксарах в 1963 году. Об этом периоде своей жизни он всегда вспоминал с большой теплотой: «Меня здесь встретил удивительный актерский коллектив, с которым мне посчастливилось воплотить незабываемые образы на сцене». Через три года будущий народный артист РСФСР и ЧАССР уехал из столицы Чувашии, и вскоре чебоксарские зрители узнали его в культовом советском фильме «Тени исчезают в полдень».

9 декабря

1933 — в г. Чебоксары родилась Зоя Анисимовна Григорьева (Школьникова), заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РСФСР, лауреат Республиканской журналистской премии имени С. Эльгера. В 1958-1988 годах работала в отделе литературы и искусства газеты «Советская Чувашия». Вела в газете тематические страницы «Подросток среди нас», «Страница для учителя», «В кругу семьи». Темы ее публикаций: жизнь и творчество видных деятелей культуры, литературы и искусства, проблема воспитания детей и подростков. Награждена орденом «Знак Почета».

1948 — в г. Светлограде Ставропольского края родилась Татьяна Васильевна Дерипаско, заслуженный врач Чувашской Республики и Российской Федерации, лауреат национальной премии «Репродуктивное завтра России». Работала заведующей акушерско-гинекологическим отделением медсанчасти Чебоксарского ХБК, заместителем главного врача медсанчасти завода «Промтрактор», заместителем главного врача по акушерству и гинекологии Республиканской клинической больницы № 1. С 2002 года — заместитель главного врача, заведующая акушерским дистанционным консультативным центром Президентского перинатального центра. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

1982 — Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в развитии театрального искусства Республиканский русский драматический театр награжден орденом «Знак Почета».

10 декабря

1924 — в д. Александровка Батыревского уезда (ныне Комсомольского района) родился Николай Федорович Миронов, бригадир комплексной полеводческой бригады «Россия» Комсомольского района. За получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур в 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1937 — в пос. Вурнары родился Юрий Николаевич Бурментьев, Герой Социалистического Труда, наладчик автоматических линий станков на объединении «Химпром», почетный гражданин г. Новочебоксарска.

1953 — в с. Алексеевское Алексеевского района Республики Татарстан родился Николай Иванович Емельянов, государственный деятель. В 2002-2011 годах работал главой самоуправления и главой администрации г. Чебоксары. Внес большой вклад в развитие городского хозяйства, производственной сферы и социальной инфраструктуры столицы республики. Под его руководством были разработаны множество целевых программ и Генеральный план развития г. Чебоксары.

1953 — в с. Норваш-Шигали Батыревского района родился Василий Николаевич Пушкин, ученый-педагог, заслуженный работник образования Чувашской Республики. Преподавал литературу в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, был научным сотрудником Чувашского государственного института гуманитарных наук. Более двадцати лет трудился в Республиканском институте образования. Автор около 40 учебных пособий и учебников, хрестоматий по чувашской литературе для школ и техникумов.

1969 — в д. Чербай Красночетайского района родился Олег Алексеевич Николаев, государственный деятель, Глава Чувашской Республики. Работал в производственных и предпринимательских структурах, финансовых и банковских организациях, был заместителем министра экономического развития и торговли Чувашской Республики. С 2016 года — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Комитета по делам национальностей. 29 января 2020 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным назначен временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики. 13 сентября 2020 года избран Главой Чувашии.

1971 — состоялось открытие Музея трудовой славы Чебоксарского электроаппаратного завода — первого в Чувашской АССР музея истории предприятия.

11 декабря

1894 — в д. Видесючь Ядринского уезда (ныне Аликовского района) родился Андрей Трофимович Трофимов, заслуженный учитель ЧАССР, автор первых учебников для чувашских школ. В 1929-1947 годах трудился в научных и учебно-методических учреждениях Народного комиссариата просвещения республики. Инициатор создания и первый директор республиканского школьного методического кабинета Наркомпроса Чувашской АССР. Автор свыше 10 учебно-методических пособий, множества журнальных статей по педагогике и методике, работ по истории народного образования. Чувашский букварь, составленный им, выдержал 19 изданий.

1973 — за большие успехи в увеличении производства зерна и других продуктов земледелия звеньевой механизированного звена по возделыванию пропашных культур совхоза «Комбинат» Шумерлинского района Иван Трофимович Кузьмин удостоен звания Героя Социалистического Труда.

12 декабря

1773 — в сельце Мамино Цивильского уезда (ныне на территории пос. Опытный Цивильского района) родился Николай Сергеевич Арцыбышев, русский историк-фактолог. Главный труд ученого — «Повествование о России», представляющий свод критических выверенных источников по отечественной истории с IX до XVIII века. Исследовал ряд вопросов средневековой истории Чувашского края. Внес значительный вклад в изучение истории чувашского народа, введя в научный оборот исторический, фольклорный, этнографический материал.

1961 — введен в эксплуатацию Чебоксарский кабельный завод (ныне АО «Завод «Чувашкабель») и произведена первая продукция — катушка эмалированного провода.

2005 — Указом Президента России В.В. Путина воинское звание контр-адмирала присвоено уроженцу Цивильска, командиру Гаджиевской базы подводных сил Северного флота Владимиру Михайловичу Воротникову.