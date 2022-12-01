ШОЛБАН КАРА-ООЛ,

заместитель председателя Госдумы РФ:

«В Чувашии, честно признаюсь, я в первый раз и приятно удивлен открытостью людей и довольно интересным потенциалом вашего региона… Вы молодцы, что взялись за туризм. Считаю, что он незаслуженно был на третьих-четвертых ролях. Сейчас мы понимаем, что внутренний туризм имеет очень большой потенциал. По тем мероприятиям, которые вы сегодня проводите, можно говорить, что вы комплексно развиваете туризм. Предполагаю, что ниша Чувашии здесь разносторонняя. Это не только сельский, медицинский туризм, а вообще культурный пласт, и потенциал здесь очень большой. Со своей стороны представители нижней палаты парламента готовы подключаться и максимально участвовать в решении вопросов развития внутреннего туризма, всецело поддерживать инициативные регионы».