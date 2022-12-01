На форуме «Чувашия туристическая» состоялась сессия «Большая Волга»

По Волге до моря и далее

Появятся ли в Чувашии новые скоростные речные суда? Какие волжские маршруты стоит добавить на туристическую карту? И правда ли, что в будущем на пароходе из Чебоксар можно будет доплыть не только до Каспия, но и отправиться дальше, например, в Иран? Эти и многие другие вопросы обсуждали на туристическом форуме, на сессии «Большая Волга».

В дискуссиях по развитию речного туризма в целом и «Великого Волжского пути» в частности участвовали депутаты Госдумы, министры и эксперты Чувашии и соседних регионов: Марий Эл, Татарстана, Нижегородской области. «Наши республики похожи друг на друга, у нас огромный туристический потенциал. Наша уникальность — это нетронутая прекрасная природа и национальные культуры», — считает и.о. министра молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Лидия Батюкова.

Алла Салаева, депутат Госдумы РФ, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры: «Туристическое будущее нашей столицы и малых городов Чувашии на Волге мы видим в развитии великой русской реки, как ведущей транспортной артерии. Оживление и наполнение Волги — это обновление инфраструктуры, благоустройство набережных, инвестиционное развитие, а значит еще больше возможностей для развития».

Обсудили на сессии и состояние портов, причалов и других объектов водной инфраструктуры на всем течении реки. И, конечно же, транспортную тему. Местные эксперты рассказали, что огромной популярностью этим летом пользовались «Валдаи» — билеты раскупали на недели вперед. А в перспективе к ним планируется добавить новые скоростные суда. Вопрос этот, напомним, недавно обсуждался на рабочем совещании в Госдуме страны, где Глава Чувашии Олег Николаев представил мероприятия по развитию туристического маршрута «Великий Волжский путь».

«Сегодня у речного туризма в регионах есть проблемы: устаревший 30-40-летний флот, — рассказал член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. — И скоростные суда, как решение проблемы это хорошо, но затратно по стоимости». Более оптимистичен был его коллега-депутат, член думского Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Ринат Аюпов. Он описал возможный маршрут по Волге до самого Каспийского моря, который может быть устроен в долгосрочной перспективе развития речной инфраструктуры Поволжья. Нужна объемная работа, но она вполне реальна, считает Аюпов. Реален в будущем, по его мнению, и круизный маршрут «Волга — Каспий — Иран», какой бы фантастической сейчас не казалась эта идея. В морскую часть перспективного круиза могут войти посещение Астрахани, Махачкалы, Дербента, Баку, а также городов Энзели и Ноушахр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан) и Актау (Казахстан).

Денис Спирин, глава администрации г. Чебоксары: «В преддверии 555-летия столицы Чувашии, которое будут отмечать в 2024 году, мы уже сейчас начинаем создавать «точки притяжения» для туристов. Делаем ставку на событийный туризм, сочетание традиционного отдыха с посещением зрелищных мероприятий. Наша задача — подготовить площадки под масштабные спортивные, культурные мероприятия для привлечения туристов».

Немало времени на сессии уделили туристическим перспективам столицы Чувашии. «Чебоксары — зеленая столица Поволжья, город, имеющий шикарное месторасположение, и мы должны воспользоваться этим», — подчеркнул министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павел Данилов. Выгодной географическую позицию Чувашии назвал и эксперт Минстроя России по комфортной городской среде Юрий Шередега. «Мне кажется, самое главное преимущество, которое у вас есть, — близость к такому большому туристическому донору как Москва, — отметил он. — Из столицы страны в Чувашию можно попасть за три часа: два часа в аэропорту и час полета — все, ты в центре города, можешь отправляться в дальнейшее путешествие по Чебоксарам или в целом по региону».

Чебоксары — это туристические ворота Чувашии, согласился с московским экспертом глава администрации Чебоксар Денис Спирин. И предложил комбинированные маршруты для динамичного развития речного туризма, со стартом в столице республики. Например, маршрут «Чувашия — ты космос!» (Чебоксары — Мариинский Посад — Шоршелы — Чебоксары) продолжительностью до 5 часов. Или маршрут «Рубежи Победы» с посещением мемориала «Сурский рубеж» и города Козловки с перемещением туристов как по воде, так и автотранспортом.

Поделились на сессии и хорошей новостью — в следующем году компания «Водоход» увеличит число теплоходов, которые зайдут в 2023 году в Чебоксары, с 74 до 111. А это дополнительно 7 тысяч «круизных» туристов.

КСТАТИ

За последние три года в Чебоксарском речпорту пришварто-вывались более 1000 туристических теплоходов, на берег сошло более 155 тысяч туристов.

В навигацию 2022 года Чебоксары приняли 512 судов, на них приплыли более 73 тысяч человек.

Время стоянки судов в Чебоксарском речном порту составляет от 4 до 6 часов и более.

Ульяна Гришина