Наш конкурс PR-специалистов может пригодиться другим регионам

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня в Чебоксарах пройдет финал второго конкурса «PRофи-21». За победу в нем поборется 41 конкурсант: пресс-секретари, специалисты по связям с общественностью и участники студенческих и школьных медиастудий (последние, как уже сообщала «СЧ», участвуют в конкурсе впервые).
В преддверии финального этапа Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о конкурсе «PRофи-21» в интервью руководителю редакции региональных новостей ТАСС Андрею Цицинову. Он подчеркнул, что происходит самое главное — формируется сообщество пиарщиков, людей, которые работают с информацией, идет развитие их компетенций, которое в перспективе даст мощное развитие самой пиар-индустрии. Олег Николаев также отметил, что конкурс «PRофи-21», поддержанный такими информресурсами, как ТАСС , РИА Новости, RT и другие, имеет очень хорошую перспективу и может стать лучшей практикой, которую успешно смогут использовать другие регионы.

Опубликовано: 2 декабря 2022 г.


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