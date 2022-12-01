41 человек вышел в финал II конкурса пресс-секретарей Чувашии «PRофи-21»

Всего на конкурс было подано 128 заявок. После того, как члены экспертной комиссии — представители информагентств «Россия сегодня», ТАСС, RT, АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы», Высшей школы экономики и других авторитетных структур завершили оценку материалов заочного этапа, организаторы конкурса опубликовали список финалистов. Вошли в него 11 пресс-секретарей и специалистов по связям с общественностью органов исполнительной власти, 12 их коллег из органов местного самоуправления, 13 пиар-специалистов из бизнес-структур и подведомственных учреждений, а также школьники и студенты — они в конкурсе принимают участие впервые.

Сам финал состоится 2 декабря. Конкурсантам предстоит принять участие в групповой работе по разработке PR-проекта по продвижению имиджа и брендов Чувашии, подготовить пресс-релиз, разобрать отдельный PR-кейс, а также выполнить новые для этого года задания — построить разговор с представителем СМИ и показать уровень своих компетенций в работе в социальных сетях. В этот же день пройдет награждение победителей и призеров. Лучших в пиаре ждут не только слава и полезные призы, но и хорошие перспективы.

«Мы готовы принять победителей конкурса «PRофи-21» среди школьников для дальнейшего обучения на факультете журналистики в нашем университете», — сообщил зав. кафедрой журналистики, начальник отдела пресс-службы и информации ЧГУ имени И.Н. Ульянова Анатолий Данилов. — Их участие в «PRофи-21» будет учтено при проведении творческого конкурса среди абитуриентов».

Справка «СЧ»

Республиканский конкурс профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью проводится в соответствии с Указом Главы Чувашии Олега Николаева. Первый конкурс «PRофи-21» состоялся в декабре прошлого года, заявки на него подали 79 человек, в финал вышли 32 конкурсанта. А победителем тогда стала начальник пресс-службы УФСИН России по Чувашии Анна Иванова, сейчас работающая заместителем министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.