В Чувашии растет спрос на туристское образование

Вся эта неделя в Чебоксарах посвящена туризму. Каждый день идут многочасовые острые дискуссии, задача которых — раскрыть внутренний туристический потенциал Чувашии через детальный анализ основных возможностей для производства и потребления туристских услуг. 29 ноября на стратегической сессии форума «Чувашия туристическая» обсудили вопросы подготовки кадров для индустрии туризма в республике.

«В рамках сессии «Кадры для туризма» нам надо ответить на вопрос, готовы ли мы принимать туристов, какие специалисты нам необходимы в перспективе. Туризм — это будущее, мы должны понять, как трансформировать систему образования, чтобы Чувашия стала квалифицированной с точки зрения туристической привлекательности», — задала общий тон встречи депутат Государственной Думы Алла Салаева.

«Хочется получить ответ на вопрос, какие мы должны принять решения сегодня на уровне региона с тем, чтобы в перспективе отрасль туризма была обеспечена кадрами. К вопросам кадров нужно подходить сообща. Потребность точно есть, наша задача сделать данную профессию популярной, конкурентоспособной», — поддержал Аллу Леонидовну вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Нельзя сказать, что кадровый голод в индустрии туризма испытывает только Чувашия. Такая ситуация для страны типична — отрасль динамично развивается и требует большого количества самых разных специалистов. И речь не только об обслуживающем персонале. «Не хватает кадров среди руководителей, которые формируют турпродукт и умеют его продвигать», — в частности отметила вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

В свою очередь заместитель заведующего кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Кирилл Кружалин отметил, что в системе образования за последние шесть-семь лет произошли серьезные изменения, среди которых и сокращение числа образовательных организаций высшего образования. И надо учитывать, что есть такие регионы, где кадры по туристскому направлению не готовятся вообще.

АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы России: «Мы уже сейчас столько делаем, чтобы поддержать молодежь в сфере туризма — конкурсы, гранты… Мне кажется, что те ребята, которые сегодня этим занимаются, могут с любовью рассказать о Чувашии, показать ее во всей красе. Никто, кроме своих ребят, не расскажет так «вкусно» о своей республике. Поэтому важно учить этому детей, чтобы в будущем они могли заниматься продвижением своего населенного пункта, района, республики».

Среди прочего Кирилл Кружалин видит возможность улучшения качества подготовки кадров, например, в создании опорных территориальных научно-образовательных центров на базе учреждений среднего профессионального и высшего образования, центров дополнительного образования для синхронизации потребностей рынка труда на территориях опережающего туристского развития.

Что касается Чувашии, то в настоящее время подготовкой кадров для сферы туризма в республике занимаются ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Чебоксарский кооперативный техникум, Чебоксарский техникум коммерции и питания и Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. В этой связи Алла Салаева резонно задалась вопросом, насколько выпускники заинтересованы в применении полученных знаний в родной Чувашии?

Не отвечая за всех, заведующий кафедрой экономической и социальной географии, кандидат географических наук, доцент ЧГУ имени И.Н. Ульянова Николай Казаков заметил, что университет делает все возможное, чтобы Чувашия стала туристским регионом, именно для этого готовят выпускников по направлению «Туризм». И только малая часть молодых специалистов, выпущенная из стен университета, выбирает другой регион (в том числе и за пределами страны) в качестве основного места работы.

На фоне этих дискуссий зашел разговор о создании в крупных туристических центрах постоянно действующих базовых кафедр для организации выездной практической подготовки студентов с последующим трудоустройством выпускников.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова сообщила, что одной из важных площадок для подготовки кадров в сфере туризма может стать Чувашский государственный институт культуры и искусств. «В целях создания на базе института полноценного центра подготовки кадров для сферы туризма республики необходимо открытие кафедры туризма, — сказала руководитель министерства. — Считаю, что реализация новых образовательных программ на базе института культуры позволит повысить качество подготовки кадров для сферы туризма на всех уровнях образования, оптимизировать процесс управления подготовкой кадров для сферы туризма и гостеприимства, внедрить обучение по смежным профессиям, востребованным в условиях динамичных изменений отрасли и высокой конкуренции на рынке туристических услуг».

МЕЖДУ ТЕМ

Заводы не против экскурсантов

За день до сессии, посвященной кадрам для туристской отрасли, в Доме культуры агрегатного завода состоялась стратегическая сессия «Промышленный туризм».

Стоит сразу сказать — наша республика входит в число пилотных регионов по реализации проекта Минпромторга России «Промышленный туризм» с 2020 года. Благодаря этому можно побывать на крупных предприятиях республики, увидеть производственный процесс.

С каждым годом в программу входят все больше компаний. Забронировать экскурсии теперь можно уже на 12 предприятиях Чувашии, среди которых «АККОНД», «Букет Чувашии», «Чебоксарский трубный завод», НПП «Экра». Промышленные туры доступны как для бизнес-миссий, так и для школьников. «С начала 2022 года проведено более 200 профориентационных экскурсий для более чем четырех тысяч школьников и студентов», — отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Экспертами сессии выработан ряд дополнительных предложений, которые позволят усилить конкурентные преимущества республики и придать развитию промышленного туризма новый импульс. Например, предлагается организация детских экскурсионных программ «Новогодняя елка на предприятии».

Помимо этого на сессии шла речь о возможном вовлечении в программу предприятий, которые производят продукцию для железнодорожников, а также о разработке проектов для привлечения туристов, перемещающихся по железной дороге. В настоящее время поставщиками ОАО «РЖД» в республике являются более 20 организаций.