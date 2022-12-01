Рассказали куклы сказку

Итоговый форум проекта «Расскажи мне, кукла, сказку» собрал в минувшую пятницу в Чувашском театре кукол участников со всех районов республики. В рамках реализованного на грант Минэкономразвития партнерского проекта Чувашского республиканского Союза женщин и театра было создано 26 комплектов кукол, которые отправились в модельные библиотеки Чувашии. А живут эти куклы в сказках, любимых и знакомых каждому с детства: «Колобок», «Теремок», «Три поросенка» и другие (они почти не повторяются). В каждом комплекте — один набор перчаточных кукол и один теневой театр. Работали над ними профессиональные кукольники, а вот играть, рассказывать с их помощью истории, могут все.

«Кукольные клубы любителей сказок», возникшие в библиотеках, наполнялись участниками постепенно.

— Сначала мы стали предлагать детям поиграть в куклы, — рассказывает Ольга Георгиева, заведующая Канашской районной детской библиотекой. — Делали мы это все в стенах библиотеки, просто поставили ширмы на столе. Им все очень понравилось, приходили даже и не по одному разу. И тогда мы предложили кукол взять домой, чтобы разыграть вместе с родителями. 6-7 семей проявили такую инициативу, хотя, конечно, волновались, как бы малыши чего не попортили.

Но для начинающих артистов было еще одно непростое задание — снять свое представление на видео и прислать на конкурс. В течение полутора месяцев в комиссию проекта пришло 44 видео, из которых эксперты отобрали 10. Их создатели стали участниками фестиваля «Не стесняйтесь играть в куклы!» и смогли показать свои сказки на настоящей театральной сцене. Всем творческим группам были вручены сертификаты и благодарности, а также билеты на спектакли театра. Две семьи, занявшие первые места, получили сертификаты на создание кукольных мини-театров.

Но, конечно, ценны не столько призы, сколько время, проведенное вместе за увлекательным занятием, общение, положительные эмоции и возможность узнать друг друга ближе.

Как объяснила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, «хотелось, чтобы через этот проект еще больше вдохновения возникло у родителей. Чтобы библиотеки стали тем местом, где можно провести время с ребенком очень непосредственно, дружелюбно и даже интимно, поскольку через сказку он может открыть те заповедные уголки своей души, о которых родители даже и не знают. Ведь говоря через куклу, он гораздо легче может высказать свои проблемы и переживания. Хочется, чтобы это была и терапия, и диагностика состояния ребенка. И чтобы родители вспомнили себя детьми, поняли те желания, которые рядом с ними сейчас ощущает маленький человек. Хотелось бы также, чтобы библиотеки осознали, что они — очень важный инструмент идеологического воспитания на сегодняшний день, ведь благодаря сказкам мы начинаем очень рано и очень глубоко понимать, что есть добро, а что — зло».

Библиотеки, конечно, простым участием в конкурсе не ограничились и активно включили мини-театры в свою повседневную работу. Например, в Мариинско-Посадском районе их используют для работы с детками, имеющими проблемы в общении (проект «Сказки России от края и до края»), а в Канашской районной детской библиотеке кукольный театр существует уже давно (библиотекари с куклами приходят в соседний детский сад и в такой форме приобщают малышей к чтению), и новые персонажи пополнили уже большую разношерстную компанию.

Все участники уверены, что проект получит дальнейшее развитие — ведь желание слушать и рассказывать сказки у детей никогда не угасает, а взрослые всегда готовы его поддержать, тем более, что впереди — Год счастливого детства.