Орден — семье, звания — артистам и учителям

Указом Главы Чувашии от 21 ноября государственных наград удостоены 37 человек.

За большие заслуги в укреплении института семьи орденом «За любовь и верность» награждены супруги Семёнов Геннадий Германович и Семёнова Эльвира Ефимовна, г. Чебоксары.

За заслуги перед Чувашской Республикой и активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Бабкина Надежда Георгиевна — художественный руководитель — директор Московского государственного академического театра «Русская песня».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Акцызова Надежда Анатольевна — начальник операционного отдела Отделения — Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, Терентьева Светлана Николаевна — начальник отдела оказания государственных услуг УФНС по Чувашской Республике, Черкасов Андрей Игоревич — главный специалист-эксперт отдела информационной безопасности УФНС по Чувашской Республике, Щербаков Евгений Анатольевич — консультант отдела материально-производственного обеспечения Управления делами Администрации Главы Чувашской Республики.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Углова Ольга Петровна — глава Сявалкасинского сельского поселения Вурнарского района, Чернова Светлана Алексеевна — первый заместитель главы администрации Батыревского района — начальник финансового отдела.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Акшаровой Светлане Николаевне — библиотекарю Малокармалинской сельской библиотеки имени А.В. Рогожина Ибресинского района, Апатиной Анне Игоревне — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 3, Архиповой Вере Севастьяновне — председателю комитета по культуре межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс», главному библиотекарю отдела художественной литературы и искусства Национальной библиотеки Чувашии, Николаевой Анне Валентиновне — художественному руководителю Сюндюковского сельского Дома культуры Мариинско-Посадского района, Павлову Александру Семеновичу — художественному руководителю ансамбля «??лку?» ООО «Производственная компания «Чебоксарский агрегатный завод», Соколовой Ольге Алексеевне — заведующей методико-библиографическим отделом Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого, Суровой Галине Александровне — руководителю народного драматического театра Алатырского городского Дворца культуры;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Васильевой Наталии Александровне — заместителю директора по воспитательной работе Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского, Караваевой Татьяне Николаевне — преподавателю Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского, Сторублевой Ирине Николаевне — преподавателю Цивильского аграрно-технологического техникума, Якуповой Гульсине Гусмановне — заведующей детским садом «Радуга» г. Козловки;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Воронову Николаю Дорияновичу — главному агроному СПК «Коминтерн», Красночетайский район, Цветкову Петру Васильевичу — водителю ООО «Агрофирма «Исток», Батыревский район, Яковлевой Зинаиде Ивановне — оператору технологических установок ОАО «Ядринмолоко»;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Воронову Анатолию Михайловичу — старшему слесарю-сантехнику ООО «Чувашгосснаб», г. Чебоксары, Хуморовой Инне Ивановне — главному специалисту-эксперту отдела записи актов гражданского состояния Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Вакку Марине Ивановне — учителю гимназии № 1 города Чебоксары, Долженковой Татьяне Николаевне — учителю средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза З.И. Парфёновой города Алатыря, Жукову Алексею Николаевичу — преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности гимназии № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова города Алатыря, Павловой Валентине Витальевне — учителю средней общеобразовательной школы № 27 города Чебоксары, Терентьеву Владимиру Геннадьевичу — учителю Таушкасинской средней общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы Германа Терентьевича Прокопьева Цивильского района, Шумиловой Наталье Владимировне — учителю средней общеобразовательной школы № 1 города Чебоксары;

«Заслуженный художник Чувашской Республики» Александрову Ивану Васильевичу — члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Краснову Алексею Юрьевичу — заместителю руководителя УФНС по Чувашской Республике;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Лазаревой Татьяне Юрьевне — заместителю председателя Арбитражного суда Чувашской Республики, Степкину Сергею Валериановичу — судье Верховного суда Чувашской Республики, Филиппову Борису Николаевичу — заместителю председателя Арбитражного суда Чувашской Республики, Шумилову Алексею Аркадьевичу — судье Верховного суда Чувашской Республики.