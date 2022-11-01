Имена, ставшие историей. Республика в событиях и лицах. 29 ноября — 5 декабря

29 ноября

1834 — в г. Ядрине родился Николай Алексеевич Головкинский, известный российский геолог-фундаменталист, гидрогеолог. Один из инициаторов организации общества естествоиспытателей при Казанском университете. С 1871 года работал в Новороссийском университете в г. Одессе: профессор минералогии, декан, ректор. В 1886 году поселился в Крыму, занимался гидрогеологическими исследованиями. Именем ученого названы водопад и обсерватория в г. Саки.

1940 — в честь 50-летия со дня рождения классика чувашской поэзии Константина Иванова на его родине в селе Слакбаш Башкирской АССР открылся Мемориальный дом-музей автора бессмертной поэмы «Нарспи». Здесь хранятся экспонаты, связанные с жизнью и творчеством писателя: личные вещи, изготовленные его руками шкаф, диван, картины, написанные им, документы, фотографии.

1956 — в с. Богдашкино Цильнинского района Ульяновской области родился Владимир Порфирьевич Нагорнов, известный скульптор, народный художник Чувашской Республики, заслуженный художник Российской Федерации. Окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Одной из наиболее значительных его работ является Монумент Матери в центре Чебоксар. Возглавляет Союз художников Чувашии.

2000 — в с. Чуварлеи Алатырского района родился Александр Иванович Старчков. С февраля 2022 года — участник специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик. 30 апреля его группа вела разведку. Рядовой А. Старчков первым увидел противника, оповестил командира и открыл огонь. В ходе боя, прикрывая группу, израсходовал весь имеющийся у него боекомплект патронов и ценой своей жизни дал возможность раненым бойцам спастись. 5 июля 2022 года гвардии рядовой А. Старчков посмертно удостоен звания Героя России. На Аллее Славы в воинской части в г. Тольятти, где он проходил службу, установлен бронзовый бюст Героя.

30 ноября

1886 — в д. Чиршкасы Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Александр Петрович Лбов. С 1921 года — председатель областного революционного трибунала, народный комиссар юстиции, прокурор Чувашской автономной области. Отстранен от работы за отказ организовать процесс по делу «поджигателей Дома крестьянина в Чебоксарах». В 1937 году был репрессирован, реабилитирован в 1956 году.

1911 — в с. Чуварлеи Алатырского уезда (ныне Алатырского района) родился Михаил Тимофеевич Кошелев, командир отделения стрелковой роты. За мужество и героизм, проявленные в боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр, 22 февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза.

1928 — в д. Кудеснеры Урмарского района родился Анатолий Титович Захаров, летчик-испытатель 1-го класса, мастер спорта СССР международного класса по самолетному спорту. В 1959-1978 годах служил старшим летчиком-испытателем НИИ-15 ВМС. Установил 5 мировых авиационных рекордов скорости и времени набора высоты на противолодочном самолете-амфибии Бе-12. Освоил 12 типов самолетов.

1967 — Совет министров РСФСР принял постановление о присвоении Чувашскому государственному университету имени просветителя, педагога Ильи Николаевича Ульянова.

1976 — в г. Новочебоксарске родился Анатолий Александрович Гущин, известный актер театра и кино. Окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Работал в театре «Содружество актеров Таганки» у Николая Губенко. Зрители знают его по ролям в картинах «Дальнобойщики», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Смерш», «Гагарин. Первый в космосе» и других. Часто навещает малую родину, активно участвует в культурных мероприятиях республиканского масштаба.

1991 — в Чебоксарах состоялся первый международный оперный фестиваль, посвященный прославленному сыну чувашской земли, народному артисту СССР, солисту Большого театра, великому отечественному басу Максиму Дормидонтовичу Михайлову. Фестиваль проводится ежегодно, его сцену не раз украшали артисты, чьи имена гремели на весь мир: Фьоренца Коссотто и Мария Биешу, Ирина Архипова и Владислав Пьявко, Любовь Казарновская и Зураб Соткилава, Ирина Богачева и Владимир Маторин.

2000 — Государственный Совет Чувашской Республики принял новую Конституцию республики.

1 декабря

1960 — в с. Яншихово-Норваши Янтиковского района родился Борис Гурьевич Миронов, заслуженный работник образования Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области естественных и технических наук. С 1987 года работает в Чувашском государственном педагогическом университете имени И.Я. Яковлева, заведовал кафедрой математического анализа, был проректором по учебной работе, ректором. Автор более 50 научных работ.

2001 — в Алатыре на здании местной прокуратуры открыта мемориальная доска в честь уроженца города, первого генерального прокурора СССР Константина Петровича Горшенина.

2 декабря

1908 — в с. Икково Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Анатолий Григорьевич Ефимов, государственный деятель, заслуженный работник промышленности Чувашской АССР. Трудился в аппарате Совмина СССР, возглавлял Министерство лесной промышленности Чувашской АССР, был первым заместителем министра лесной промышленности РСФСР, начальником управления Министерства лесной и бумажной промышленности СССР. В 1966-1975 годах — заместитель председателя Совмина Чувашской АССР.

1928 — в пос. Кукмор Республики Татарстан родилась Гиля Фазыловна Султанова, заслуженный деятель науки Чувашской АССР, заслуженный врач Чувашской Республики и Российской Федерации. С 1977 года работала на кафедре педиатрии в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова. Возглавляла научное общество детских врачей Чувашии, была председателем научно-координационного совета при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики, председателем Детского фонда г. Чебоксары, председателем Республиканского фонда милосердия и здоровья, общества трезвости. С 2000 года заведовала кафедрой педиатрии Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии. Занималась исследованием железодефицитных состояний и заболеваний крови у детей. Автор более 125 научных работ.

1931 — в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР образована Государственная книжная палата республики как главное хранилище национального библиотечно-информационного фонда документов. С 2013 года — отдел «Книжная палата» Национальной библиотеки Чувашской Республики. В фондах национальной печати сосредоточены издания за период с 1769 года по настоящее время.

1938 — в д. Михайловке Цивильского района родился Анатолий Александрович Александров. В 1965–2002 годах работал на заводе «Текстильмаш» резьбошлифовщиком. За высокие производственные показатели в 1974 году присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1993 — за выдающиеся достижения в развитии чувашской литературы, большой вклад в дело воспитания молодого поколения звание «Почетный гражданин г. Чебоксары» присвоено народному поэту Чувашии Василию Ивановичу Давыдову-Анатри.

3 декабря

1918 — в с. Кожевенном Алатырского уезда (ныне Порецкого района) родился Михаил Павлович Бочкарев, военачальник, контр-адмирал. Во время Великой Отечественной войны командовал противотанковой батареей. После войны служил в штабе Северного флота, с 1959 года — на Черноморском флоте, командовал соединениями кораблей на Керченско-Феодосийской военно-морской базе, в течение восьми лет занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом по тылу. Еще когда Севастополь входил в состав Украины, М. Бочкарев добился получения российского гражданства. Он стал первым соотечественником, проживающим в Крыму, которому по Указу Президента России за его заслуги и гражданскую позицию вручили паспорт гражданина России. В Севастополе на здании штаба тыла Черноморского флота и на фасаде здания Порецкой средней школы установлены мемориальные доски.

1934 — в д. Абашево Чебоксарского района родилась Мария Васильевна Симакова, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный мастер РСФСР, заслуженный художник России. С 1965 года работала художником по костюмам на фабрике художественных промыслов «Паха т?р?», заведовала творческой лабораторией чувашской вышивки Республиканского дома народного творчества. Произведения М. Симаковой — скатерти, салфетки, занавеси, полотенца, декоративные панно и разнообразные предметы костюма — экспонировались на республиканских, региональных, всероссийских, международных выставках народного искусства и художественных промыслов.

1934 — в д. Айбечи Ибресинского района родился Геннадий Александрович Анисимов, известный педагог-исследователь в области методики преподавания русского языка в национальной школе. С 1981 года — заведующий кафедрой русского языка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Автор программ и учебников, учебных пособий по методике преподавания русского языка в школах с русским и родным языком обучения, научных и методических работ по лингвистике.

1946 — в г. Ленинакане Армении родился Миша Гришович Григорян, народный художник Чувашской Республики, заслуженный художник Российской Федерации. С 1973 года работал главным художником на строительстве Чебоксарского завода промтракторов, художником Чувашского творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР. С 1990 года профессор М. Григорян преподает в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Известен живописными пейзажами, картинами, натюрмортами, серией портретов деятелей чувашской художественной культуры.

1969 — к 90-летию со дня рождения классика чувашской литературы Михаила Сеспеля Совет Министров РСФСР принял постановление присвоить теплоходу ОМ-127 Чебоксарского речного порта наименование «Михаил Сеспель».

4 декабря

1904 — в д. Кивсерт-Янишево Ядринского уезда (ныне Вурнарского района) родился Степан Илларионович Илларионов. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 года. За проявленное мужество при форсировании Западной Двины 22 июля 1944 года (посмертно) присвоено звание Героя Советского Союза. В поселке Вурнары установлен памятник, его именем названа одна из улиц.

1913 — в г. Нижний Новгород родился Александр Иванович Терентьев, краевед, почетный гражданин города Чебоксары. На протяжении всей жизни у него было два призвания — строителя и литератора. Наибольшую известность ему принесла книга «Чебоксары и чебоксарцы», которая явилась итогом многолетней, кропотливой работы по сбору исторических сведений о прошлом и настоящем столицы Чувашии.

1934 — в д. Сине-Кинчеры Урмарского района родился Владимир Иванович Рябчиков. С 1960 года работал токарем на Чебоксарском заводе электроники и механики. В 1981 году за выдающиеся производственные успехи удостоен звания Героя Социалистического Труда.

1957 — в г. Чебоксары родилась Наталия Юрьевна Партасова, государственный деятель, заслуженный экономист Чувашской Республики, почетный гражданин города Чебоксары. Награждена орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалью «За заслуги перед городом Чебоксары».

1969 — улице в юго-западном жилом массиве Чебоксар присвоено имя Карла Грасиса — первого председателя Чебоксарского совета рабочих и солдатских депутатов. В начале Февральской революции он был избран начальником Чебоксарской уездной милиции, а затем — председателем Чебоксарского совета рабочих и солдатских депутатов, созданного 13 апреля 1917 года. По инициативе совета было организовано издание газеты «Чебоксарская правда», Карл Грасис являлся ее редактором.

5 декабря

1860 – в д. Новое Булаево Тетюшского уезда (ныне Яльчикского района) родился Иван Яковлевич Зайцев, один из основоположников чувашской советской школы, первый Герой Труда из учителей ЧАССР. Учился в Симбирской чувашской учительской школе. Более 40 лет преподавал в школах республики. Состоял членом-сотрудником общества изучения археологии, истории и этнографии при Казанском университете. В 1897 году за активное участие во Всероссийской переписи населения награжден медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения». Главная географическая обсерватория в г. Санкт-Петербурге за метеорологические наблюдения наградила его бронзовой медалью. В 1938 году за успехи в многолетней педагогической деятельности присвоено почетное звание Героя Труда Чувашской АССР. Имеет ряд работ по этнографии, археологии, истории.

1880 — в г. Симбирске (ныне г. Ульяновск) родился Николай Александрович Каменьщиков, живописец, организатор художественного музея в г. Алатыре, заслуженный учитель школы ЧАССР. В 1908 году организовал первую в истории Алатыря изобразительную выставку ученических и авторских работ, ставшую ежегодной. Преподавал в Алатырском художественно-граверном училище. Награжден орденом Ленина.

1933 — в Чебоксарах в здании кинотеатра «Родина» открылся I съезд ударников дорожного строительства Чувашской АССР. На съезде выступил также Мате Залка — венгерский писатель-интернационалист, будущий герой испанских событий генерал Лукач. Съезд завершился 7 декабря подписанием договора социалистического соревнования по ликвидации бездорожья в СССР. Республики, края и области, делегации которых не были на съезде, присоединились к договору, выразив свое согласие в газете «Известия».

1998 — в Лиссабоне на международном конкурсе «Супермодель мира-98» манекенщица чебоксарского Дома мод Розалия Муравьева завоевала титул «вице-мисс». В конкурсе приняли участие молодые фотомодели из более чем 50 стран.

2003 — в Москве официально зарегистрирована региональная (с 2019 года — межрегиональная) общественная организация выходцев из Чувашии — Товарищество офицеров «Сыны Отечества». Объединяет более 400 офицеров, представителей силовых структур, правоохранительных органов — уроженцев нашей республики и представителей чувашской диаспоры.