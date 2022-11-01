В свои 12 лет Антон Айметов уже чемпион по тяжелой атлетике

В манеже центрального стадиона «Арсенал» в Туле прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Серебряный гриф» на призы Б.В. Серегина. В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из различных уголков страны. На этом турнире удалось блеснуть представителю спортшколы имени А.В. Игнатьева «Улап» 12-летнему Антону Айметову. Подопечный Александра Портнова выступал в весовой категории до 41 кг. Антону удалось добиться победы и улучшить рекорды нашей республики для юношей до 12 лет — в рывке представителю Чувашии покорилась штанга весом 49 кг, а в толчке — 60 кг. Общая сумма многоборья — 109 кг. Также Антон выполнил норматив первого спортивного разряда, сообщили в администрации Яльчикского района.