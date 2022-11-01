«Профессор года» России работает в Чувашии

«Наших студентов учит «Профессор года» — Владимир Семенов! Он преподает в Чувашском аграрном университете и заведует кафедрой морфологии, акушерства и терапии факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Сегодня пришла новость, что Владимир стал лауреатом Общенациональной премии «Профессор года» в номинации «Биологические науки». Премия учреждена Российским профессорским собранием» — такую запись сделал на своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Награждение состоялось 22 ноября в Доме Правительства Москвы в рамках пленарного заседания Пятого профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов», сообщает пресс-служба Чувашского аграрного университета.

«В профессорском форуме я участвовал впервые. Столько позитива здесь, общения, новых знакомств! Чувствую прилив сил для продолжения научных исследований. Сегодня послушал много докладов. Полезная и своевременная информация. Затрагивались разные темы: продовольственная безопасность России, векторы стратегического развития страны. Многое зависит от науки и высшего образования в условиях глобальных вызовов», — рассказал Владимир Семенов.

Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Владимир Семенов — ведущий ученый в области ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы. Результаты его исследований определили новое научное направление, позволили основать и успешно руководить научной школой «Система реализации адаптивного, продуктивного и репродуктивного потенциала животных в обеспечении импортозамещения».

С победой профессора поздравил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов: «Будущее студентов во многом определяет педагогический состав. От умения заинтересовать, вовлечь в профессию зависят итоговые результаты обучения. В Чувашском аграрном университете работают лучшие педагоги. И победа заведующего кафедрой морфологии, акушерства и терапии Владимира Семенова в Общенациональной премии «Профессор года» — очередное тому доказательство».

Справка «СЧ»

Совместно с учениками Владимир Семенов разработал биопрепараты серий PV, PS, Prevention, PigStim и Salus, а также биогенную кормовую добавку Akwa-Biot-Norm, обеспечивающие здоровье и сохранность животных, реализацию адаптивного, продуктивного и репродуктивного потенциала организма. Биопрепараты успешно внедрены на животноводческих предприятиях Приволжского федерального округа, на крупнейших агрохолдингах и птицефабриках Московской, Белгородской, Челябинской, Тульской, Тюменской, Оренбургской областей, Республик Чувашия и Марий Эл, Приморского края, а полученная продукция реализуется как на внутреннем рынке страны, так и в странах зарубежья (Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия).