25 ноября открывается первый отраслевой форум «Чувашия туристическая»

Проходить он будет в формате стратегических сессий.

Как ранее заявил Глава республики Олег Николаев, задача форума — погрузиться в туристический потенциал Чувашии как по территориальному, так и по отраслевому принципу.

Республика сегодня работает над формированием специализации каждого муниципалитета через инвестиционный профиль, инвестиционные паспорта. Соответственно, все это закладывается в Комплексную программу развития до 2035 года. В рамках форума предполагается на все процессы посмотреть через призму туристической привлекательности в рамках национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

К участию в работе сессий и в пленарном заседании, помимо руководителей профильных органов исполнительной власти Чувашской Республики и региональных экспертов, приглашены депутаты Госдумы РФ, представители Российского союза туриндустрии, АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы». А также представители федеральных и региональных туроператоров из Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Ульяновской, Нижегородской, Кировской областей.

Всего в рамках форума запланировано девять сессий, в которых примут участие эксперты как местного, так федерального уровня. В частности, в сессии «Промышленный туризм» запланировано участие директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации Ивана Куликова, руководителя программы развития промышленного туризма «Агентства стратегических инициатив» Ольги Шандуренко и других. Выступят гости из соседних регионов. Свои проекты презентуют представители крупных предприятий республики.

На сессии «Агротуризм» — «Сельский туризм» ожидается участие Сергея Казанкова, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, Ренаты Бибарсовой, заместителя директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России. В завершение форума 2 декабря пройдет пленарное заседание.