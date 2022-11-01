В Чувашии отметили День работника налоговых органов

Этот праздник был утвержден Указом Президента России в 2000 году.

Несмотря на непростые экономические условия, налоговики обеспечивают стабильный прирост доходов в бюджет государства.

Свою лепту в важное дело, как уже сообщала «СЧ», вносят и сотрудники УФНС по Чувашии. Благодаря их слаженной работе за 10 месяцев этого года в республиканский бюджет поступило почти 30 млрд рублей налогов и сборов, или 118% к январю — октябрю 2021 года. Такие результаты достигнуты благодаря внедрению современных сервисов и технологий, а также поддержке республиканских органов власти, правоохранительных и контролирующих структур, органов местного самоуправления.

«Налоговая служба смогла обеспечить качественный сервис, — подчеркнул на торжественном мероприятии первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. — Она ушла вперед по автоматизации и по цифровым технологиям, это не может не радовать».

Высоко оценила работу коллег и и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике Марина Петрова. «Каждый из вас профессионал своего дела, — отметила она. — Именно ваша целеустремленность, упорство и преданность профессии являются основой финансовой безопасности страны и ее экономической устойчивости. Я горжусь тем, что мы с вами одна команда».

На ведомственном празднике традиционно награждают лучших сотрудников. Этот год не стал исключением — более 20 человек были удостоены ведомственных и государственных наград. А еще одну награду учредили сами налоговики Чувашии. Накануне торжества специальная комиссия впервые выбрала инспектора месяца. Критерии отбора были строгие: хорошие результаты в работе, в волонтерской деятельности, общественной жизни управления. Первой обладательницей почетного титула стала в итоге заместитель начальника отдела проектного управления долгом Светлана Савинова. В налоговых органах лучший инспектор месяца трудится более 30 лет, успешно сочетая отличную работу с волонтерством. Недавно, например, Светлана Савинова организовала поездку по святым местам Чувашии для беженцев из Мариуполя.

Кристина Христофорова