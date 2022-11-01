В Чувашском театре юного зрителя отметили юбилей Корнея Чуковского

«Айболит» в виртуальной реальности

Прослыв самым читаемым автором в Советском Союзе, он получил почетную степень доктора литературы Оксфордского университета. Его творчество высоко ценили Анна Ахматова, Николай Гумилев и Владимир Маяковский, а в Санкт-Петербурге в честь поэта названа одна из улиц. В нынешнем году в стране отмечают 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского. Чувашский театр юного зрителя имени М. Сеспеля не остался в стороне от юбилейной даты — в минувшую субботу здесь сыграли премьеру стихотворной сказки «Айболит».

При том что все герои произведения решены вполне традиционно и узнаваемо, спектакль поставлен с претензией на современность. Наряду с реальными Айболитом (Владимир Свинцов), Бармалеем (Юрий Торговцев) и Попугаем Карудо (Николай Миронов) на заднике, кулисах и падуге, образующих светодиодный экран, то и дело возникают виртуальные персонажи. Крокодил, носорог и слон из сказки «Телефон» (ее фрагменты тоже включили в инсценировку наряду с «Мойдодыром» и «Тараканищем») передвигаются по его периметру, словно в компьютерной игре, и говорят записанными голосами.

Для обозначения места действия художник Булат Ибрагимов также прибегнул к помощи проектора. Изображения корабельной палубы, горных массивов и африканских джунглей складываются в один долгий видеоряд (к созданию сценического оформления специально привлекли художника по видеоинсталляции Урала Махиянова, жанр постановки определен как мультимедийный).

Конечно же, наладить контакт с детской аудиторией посредством мультипликации проще всего, и если техника позволяет, почему бы и нет (когда на стене вспыхнула лазерная проекция самолета, на котором сестра доктора Варвара прилетает в Лимпопо, маленькие зрители затаили дыхание). С другой стороны, мультфильм можно посмотреть и в интернете, необязательно для этого приходить в зал. А магия театра — как раз в «настоящести» его материи, когда каждая деталь декораций прописана, прошита и проклеена вручную, так что на наших глазах оживает целая вселенная, осязаемая, энергетически наполненная, фактурная, со своими выпуклостями, шероховатостями, впадинами.

Кроме того, современный ребенок и так едва ли не с рождения держит в руках смартфон, айфон или планшет, не случайно психологи уже бьют тревогу — длительное использование гаджетов приводит к множеству проблем, от ухудшения зрения до нарушения нервных связей в головном мозге. Миссия театра — напомнить подрастающему поколению о естественной красоте мира, обратить внимание на вечные духовные ценности, воспитать человека мыслящего, способного анализировать, чувствовать, сострадать.

О живом начале спектакля, к счастью, не забыли художник по костюмам Наталья Степанова и автор музыки Никита Удочкин, известный чебоксарцам как дирижер Чувашского театра оперы и балета.

Такая простая и непритязательная, на первый взгляд, история про доброго доктора рассказана им со вкусом и размахом, в лучших традициях классического симфонизма с его интенсивностью внутреннего развития, красочностью оркестровки и масштабностью форм.

Сразу слышно, что помимо собственного сочинительства (на нашей оперной сцене идет его музыкальная сказка «Царевна-лягушка») он изо дня в день работает с партитурами таких великих мастеров как Петр Чайковский, Джузеппе Верди и Сергей Прокофьев, учась на них искусству звукописи. Отсюда и богатство тембровых находок, и многообразие композиторских приемов, и глубина содержания.

К примеру, с большой изобретательностью придуман эпизод спасения Бегемота (Дмитрий Петров), которого вытаскивают из болота под русские народные песни «Эй, ухнем», «Светит месяц» и «Калинка-малинка», поданные в оригинальной инструментальной обработке и искусно вплетенные в музыкальное повествование в виде цитат. Особую пикантность придают зажигательные ритмы африканских барабанов джембе, пышущие жаром палящего южного солнца и создающие экзотический звуковой пейзаж.

Главный режиссер театра Байрас Ибрагимов традициям не изменяет — популярный прием камео, когда за основу образа берется портрет какой-то знаменитости, по-прежнему его излюбленный. И если в спектакле «Кошкин дом» прототипом усато-хвостатой героини стала Мэрилин Монро, тут в трио пиратов из свиты Бармалея безошибочно угадываются обаятельные жулики из советских кинокомедий Трус, Балбес и Бывалый. Молодые актеры театра Анатолий Анисимов, Никита Бондаренко и Виталий Иванов не просто похожи на Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова комплекцией и чертами лица, но и пытаются копировать их мимику, жесты, речевые интонации, манеру сценического поведения. Правда, в этом Байрас Надимович далеко не нов — более полувека назад в аналогичном стиле была показана тройка разбойников в мультфильме «Бременские музыканты».

Органично вписываются в сценическое пространство и танцевальные номера в постановке Сергея Ререкина, в которых задействованы все актеры. Причем у каждого персонажа, будь то Обезьяна Чичи (Мария Благушина), Медведь (Дмитрий Михайлов), Собака Авва (Павел Андреев) или Бараны (Алина Зайцева и Николай Тарасов), свой пластический рисунок. Труппа театра вообще очень подвижна, в ней нет статистов и миманса, и каждый участник массовки — яркая индивидуальность со своим профессиональным багажом. Совсем еще молодые Надежда Полячихина и Антонина Казеева (Газели), Екатерина Чекушкина (Змея) и Альбина Агеева (Бабочка) с уважением смотрят на заслуженных артисток Чувашии Венеру Пайгильдину (Варвара), Светлану Дмитриеву (Сова Бумба) и Татьяну Зайцеву-Ильину (Птица). Те же не гнушаются выходить к публике в эпизодических ролях, и, кажется, нет ничего лучше этой творческой сплоченности.

КСТАТИ

Хит на все времена

Айболит существовал на самом деле. Образ доктора списан с врача Симаха Шабада, у которого Корней Чуковский гостил в Вильнюсе. Тот был лучшим другом всех бродячих собак и кошек, а бездомным детям раздавал бесплатное молоко, уверяя, что это лучшее лекарство. Очередь к его дому выстраивалась с самого утра.

Помимо кино, мультфильмов, драматических и кукольных спектаклей сказка Корнея Чуковского находит воплощение в самых разных жанрах. В Московском театре Надежды Бабкиной «Русская песня» идет мини-опера «Айболит и Бармалей», в Свердловской детской филармонии — мюзикл «Айболит суперстар». А в Чебоксарах болеее десятка лет не сходил со сцены балет в постановке талантливого российского хореографа Юрия Пузакова, долгое время сотрудничавшего в качестве балетмейстера с известным тренером по фигурному катанию Еленой Чайковской.